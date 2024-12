Na božični dan v ZDA je v ligi NBA na sporedu pet košarkarskih poslastic. Na delu bodo ob Slovencem nadvse prijazni uri tudi Luka Dončić in njegovi Dallas Mavericks. Ob 20.30 se bodo v ponovitvi lanskega finala zahodne konference pomerili z Minnesota Timberwolves. "To je nekaj posebnega, v čast nam je igrati za božič," pravi prvi zveznik teksaške ekipe, ki je lani na ta praznični dan Dallas popeljal do zmage nad Phoenixom (128:114) in sam k tej prispeval kar 50 točk in 15 asistenc.

Danes zvečer se bodo Dallas Mavericks v ponovitvi finala zahodne konference, v katerem so zmagali s 4:1 v zmagah, pomerili z Minnesota Timberwolves. Moštvi sta se tudi v tej sezoni že srečali, tudi 30. oktobra v Minneapolisu so zmagali Dončićevi, takrat s 120:114, Ljubljančan pa je bil s 24 točkami tretji strelec tekme. 37 jih je dosegel prvi zvezdnik volkov Anthony Edwards, pri Dallasu pa je bil s 35 točkami strelsko najbolj razpoložen Kyrie Irving.

V prejšnji sezoni je Irving izpustil božično tekmo, v kateri je Dallas premagal Phoenix. "Bil sem poškodovan in sem zamudil to imenitno priložnost, a me niti niso potrebovali, saj je Luka dosegel 50 točk," se je spomnil lanskega leta, pa dodal, da je izjemno vesel, da bo lahko zaigral tokrat. "izjemno se veselil tekme, na tribunah bo moja družina, hvaležen pa sem tudi, da ne igramo zvečer," je še povedal branilec.

Ko je Dončić nazadnje igral na božični dan ...

Last time Luka Doncic played on Christmas Day, he dropped:



50 PTS | 15 AST | 6 REB

15-25 FG | 8-16 3PT | 12-12 FT



Can’t wait to see him COOK the Wolves. 😮‍💨

pic.twitter.com/GifVITScMx — MFFL NATION (@NationMffl) December 25, 2024

Luka Dončić je pred dnevi predstavil svojo novo fundacijo za pomoč otrokom v športu. Gostil je 750 otrok iz Dallasa in okolice. "Rad bi pomagal otrokom, da bi uživali v športu tako, kot sem jaz v njihovih letih," se je veselil posebnega večera. Maverick so se tedaj pomerili z LA Clippers, Ljubljančana zaradi poškodbe ni bilo v postavi domačih, ti pa so tudi brez njegove pomoči zmagali s 113:97. Dončić se je na igrišče vrnil v torek zjutraj in k zmagi Dallasa nad Portlandom (132:108) prispeval 27 točk.

Zvečer torej Teksašane čaka veliko zahtevnejši tekmec, Minnesota Timberwolves. Ti so se lani prebili vse do finala zahodne konference, letos pa jim za zdaj ne gre najboljše, s 14 zmagami in prav toliko porazi zasedajo šele deseto mesto na zahodu. Dallas je z 19 zmagami in desetimi porazi četrti. "Minnesota je dobra obrambna ekipa, imajo pa tudi veliko napadalnih orožij. Zagotovo bo težko. Ko pa se spomnim lanskega finala konference, pa se spomnim predvsem, da je bil zabaven in težak dvoboj, točno takšen, kot jih imam rad," pred božično poslastico pravi Dončić.

25-letni virtuoz je sicer na seznamu vprašljivih za tekmo, a ko je Dončić vprašljiv, skoraj vedno zaigra. Trener Jason Kidd bo pogrešal že dlje časa odsotnega Danteja Exuma, pa Brandona Williamsa, vprašljiv pa je tudi Jaden Hardy.

Praznični spored se bo začel že ob 18. uri po slovenskem času, ko se bosta v kultni dvorani Maddison Square Garden spopadli moštvi New York Knicks in San Antonio Spurs. Spopad Dallasa in Minnesote je druga tekma božičnega dne, sledijo še tekme med Bostonom in Philadelphia 76ers, pa Golden State Warriors in Los Angeles Lakers ter za konec še Phoenix Suns in Denver Nuggets Nikole Jokića.

