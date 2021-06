Phoenixovega neverjetnega niza je konec! #video

Košarkarjem moštva Los Angeles Clippers, ki so v prvem krogu končnice lige NBA izločili Luko Dončića in njegove Dallas Mavericks, je uspelo. Na domačem parketu so, čeprav ponovno niso mogli računati na najboljšega igralca Kawhija Leonarda, v finalu zahodne konference premagali Phoenix (106:92) in zaostanek v zmagah znižali na 1:2. Sonca, za katere je prvič v konferenčnem finalu zaigral Chris Paul, so tako v končnici izgubila prvič po devetih zaporednih zmagah.

Los Angeles Clippers, krvniki Luke Dončića in Dallas Mavericks v letošnji končnici, so vrnili udarec Phoenixu. Čeprav ponovno niso mogli računati na Kawhija Leonarda, njihovega najbolj vročega posameznika v play-offu, ki ga je v najbolj neprimernem trenutku pustilo na cedilu zdravje (poškodba kolena), so v domači dvorani Staples ugnali Suns.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

S tem so prekinili neverjeten niz gostov, ki so v končnici lige NBA zmagali kar devetkrat zapored. Najprej trikrat proti branilcem naslova Los Angeles Lakers (po zaostanku z 1:2), nato so pometli s Čančarjevim Denverjem (4:0), v uvodu konferenčnega finala pa dobili obe domači tekmi v Arizoni. Po prvem gostovanju v mestu angelov je zmagovitega niza vendarle konec. Clippers so bili boljši s 106:92.

Devin Booker je zaigral s posebno zaščitno obrazno masko. Foto: Reuters

Pri gostih je prvič v konferenčnem finalu zaigral Chris Paul, ki je uvodni tekmi izpustil zaradi upoštevanja covidnega protokola. Odsotnost z igrišč je pustila posledice, 35-letni zvezdnik je zgrešil prvih šestih metov iz igre, na koncu pa dosegel 15 točk ob skromnem metu iz igre 5/19. Še slabšega je imel Devin Booker. Kot da bi mu zaščitna obrazna maska, ki jo je moral nositi zaradi udarca, prejetega na drugi tekmi proti LA Clippers, povzročila preveč nelagodja. Iz igre je metal katastrofalnih 5/21, Los Angeles pa si je odločilno prednost ustvaril v tretji četrtini, ko je z delnim rezultatom 21:3 ušel tekmecu.

Izjemna trojka Paula Georga ob koncu tretje četrtine:

Paul George scored 27 points, including this half court heave to end the 3rd quarter. The LA Clippers beat the Phoenix Suns 106-92. Suns lead series 2-1. #NBA pic.twitter.com/PzNC3G19xn — For Future Considerations (@PodcastFFC) June 25, 2021

Paul George, s 27 točkami (tudi on ni imel najbolj mirne roke, saj je iz igre zadel le devet od 26 metov) prvi strelec srečanja, od trojnega dvojčka pa sta ga delili le dve asistenci, je ob koncu tretje četrtine ob zvoku sirene celo zadel trojko skoraj s polovice igrišča. Gostitelji so tako v zadnji del dvoboja vstopili s +11, prednosti pa niso več zapravili, tako da so si priigrali možnost, da v noči na nedeljo izenačijo rezultat v zmagah na 2:2.

Liga NBA, 24,. junij (konferenčni finale): Los Angeles Clippers : Phoenix Suns 106:92 /1:2/

George 27 (met iz igre 9/26), 15 sk., 8 asist., Jackson 23, Zubac 15, 16 sk., Mann 12; Ayton 18, 9 sk., Paul (12 asist., met iz igre 5/19) in Booker (met iz igre 5/21) 15, Bridges 13, Johnson 12 // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

