Čudežna predstava zvezdnika lige NBA, ki ga tako primerjajo z Dončićem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uvodni tekmi konferenčnega finala vzhodne konference lige NBA so košarkarji Atlanta Hawks priredili presenečenje in v gosteh s 116:113 premagali Milwaukee Bucks. Pri zmagovalcih je blestel Trae Young, ki je dosegel kar 48 točk. To je njegov strelski rekord v končnici lige NBA, poskrbel pa je tudi za nov mejnik v zgodovini tekmovanja, saj ni še nihče v svojem prvem nastopu v konferenčnem finalu dosegel tako veliko točk.