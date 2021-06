Chrisu Paulu in Kawhiju Leonardu spet prižgali rdečo luč

Oba kluba bosta oslabljena. Zaradi zdravstvenih protokolov glede covid-19 bo znova odsoten Chris Paul, ki je v izolaciji in ga bo v začetni peterki znova zamenjal Cam Payne, pri gostih ne bo Kawhija Leonarda, ki je v letošnji končnici lige NBA na dvoboj prispeval v povprečju več kot 30 točk. Njegov trener Tyronn Lue je potrdil, da Leonard, najbolj zaslužen, da so Clippers v prvem krogu s 4:3 izločili Dončićev Dallas, še ne more pomagati soigralcem.

Chris Paul ostaja v izolaciji, a je še kako v stiku s soigralci Phoenixa:

