Booker blestel ob zmagi Phoenixa, Atlanta kot zadnja v polfinale

Atlanta si je prvič po sezoni 2014/15 priigrala konferenčni finale, v katerem se bo pomerila s tretjim nosilcem Milwaukeejem.

Na odločilni tekmi se je s 27 točkami najbolj izkazal Kevin Huerter in popeljal ekipo do zmage nad zvezdniškim moštvom Joela Embiida, Bena Simmonsa in Tobiasa Harrisa, za katere je sezona končana. Košarkarji 76ers so na sedmi tekmi izgubili kar 17 žog. Embiid je dosegel 31 točk, 11 skokov, a imel tudi osem izgubljenih žog.

"To je res posebna ekipa. Nihče ni skozi sezono računal na nas. Da smo prišli tako daleč in dobili sedmo tekmo, je za nas velikanski uspeh," je dejal Huerter.

Trae Young je tokrat k zmagi dodal 21 točk, vključno s trojko proti koncu igralnega časa, ki je pomagala gostom do ključne zmage. "Uspelo nam je v velikem slogu," je dejal Young.

Vrhunci tekme:

Phoneix nadaljuje serijo zmag

Na zahodu so Phoenix Suns finale začeli z zmago. Na dvoboju proti LA Clippers, ki so v prvem krogu končnice šele po sedmih tekmah strli odpor Dallasa Luke Dončića, so prvo tekmo dobili s 120:114.

Devin Booker je ob zmagi Phoenix Suns vknjižil prvi trojni dvojček kariere. Foto: Guliverimage

Pri Phoenixu je zaradi zdravstvenih protokolov glede covida-19 manjkal zvezdnik Chris Paul, a se njegova odsotnost domačim ni poznala. Izkazal se je Devin Booker, ki je za prvi trojni dvojček kariere dosegel 40 točk, 12 skokov in 11 podaj.

"Vse leto smo se zanašali na Chrisa, zdaj pa smo se mu skušali oddolžiti. Poskušal sem zadeti vse, česar sem se lotil," je po tekmi dejal Booker.

Obe ekipi sta morali igrati brez svojih najpomembnejših igralcev. Paul bo Pheonixu bržčas lahko na voljo že na drugi tekmi v sredo zvečer, medtem ko so Clippers igrali brez poškodovanega Kawhija Leonarda. Ta se zaradi poškodbe kolena zagotovo še ne bo vrnil v ekipo. Prvi strelec ekipe iz LA-ja je bil Paul George s 34 točkami.

Vrhunci tekme: