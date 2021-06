Poraženi Brooklyn v težavah. Po Hardnu poškodovan še Irving!

V ligi NBA ga še ni bilo junaka, ki bi v končnici zaostajal z 0:3 v porazih, nato pa dobil štiri zaporedne tekme in poskrbel za veliki preobrat. Bi lahko najmočnejša profesionalna košarkarska liga na svetu dočakala prvi takšen primer letos? Eden izmed kandidatov za presežek, ki bi zelo odmeval v Severni Ameriki, je prav Denver. Proti Phoenixu zaostaja z 0:3.

Če bo v noči na ponedeljek na domačem parketu neuspešen, bo tako že izpadel. Lani je Denver postal prva ekipa v zgodovini lige NBA, ki je v končnici dvakrat nadoknadila zaostanek z 1:3 v zmagah. Bi lahko letos poskrbela še za dodaten podvig ali pa se bo po Luki Dončiću zaradi končane sezone v ligi NBA kmalu reprezentančnim pripravam pridružil še Vlatko Čančar?

Vrhunci dvoboja v Milwaukeeju:

Večer v ligi NBA se je začel v Milwaukeeju, kjer so Bucks z drugo domačo zmago izenačili skupni rezultat v zmagah proti favoriziranemu Brooklynu na 2:2. Milwaukee je bil boljši s 107:96, tako se je še četrta tekma v tej seriji končala z zmago na domačem parketu. Pri gostiteljih je ponovno izstopal Giannis Antetokounmpo. Grški superzvezdnik je prispeval 34 točk in 12 skokov, pri gostih pa je največ točk ob skromnem metu iz igre dosegel Kevin Durant (28).

Kyrie Irving si je v drugi četrtini poškodoval gleženj. Rentgenski pregled po tekmi naj bi po besedah trenerja Steva Nasha zagotavljal, da bi prišlo do zloma. Foto: Reuters

Že pred dvobojem se je vedelo, da zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo mogel pomagati James Harden, v drugi četrtini pa so Newyorčani ostali še brez Kyrieja Irvinga! Zvil si je desni gleženj in v drugem polčasu ni več zaigral. Tako je odigral le 17 minut, v katerih je prispeval 11 točk.

Kyrie Irving headed to the locker room after an apparent ankle injury. pic.twitter.com/MhTR8DacBh