Bo Dončić zasenčil skrivnostnega novega "Slovenca"?

Slovenski košarkarski reprezentanci, ki se v pripravah na olimpijske kvalifikacije iz Zreč seli v Ljubljano, se bosta v začetku tedna priključila Luka Dončić in Zoran Dragić. V prihodnjem tednu pa bo jasno tudi, ali bo vodstvo reprezentance in KZS v zadnjem trenutku izpeljalo novo naturalizacijo.

Alen Omić je ta teden na tekmi francoskega prvenstva ob zmagi Bourga nad Chalons-Reims dosegel nov dvojni dvojček (20 točk, deset skokov), v ponedeljek pa ga čaka Strasbourg. Še vedno pa ni jasno, ali se bo 29-letni center iz Tuzle nato po koncu državnega prvenstva prvič po letu 2016 pridružil slovenski reprezentanci. "Imela sva iskren pogovor. In tudi dogovor. Še se bova slišala," je bil ob začetku priprav na to temo skrivnosten selektor Aleksander Sekulić in dodal, da so odprte vse možnosti. Tudi nova naturalizacija.

V košarkarskih kuloarjih je vse več namigov, da se pod dimom skriva tudi ogenj, kar pomeni, da po poškodbah Anthonyja Randolpha in Jordana Morgana vodstvo KZS išče možnosti za novo naturalizacijo. "Vrat naturalizacije si ne zapiramo," se glasi uradni odgovor. Z dodatkom, da pri krovni zvezi ne bodo komentirali imen, ki krožijo v javnosti. Med njimi po poročanju časnika Ekipa izstopa Michael Edward Tobey. Gre za 26-letnega in 213 centimetrov visokega centra Valencie, ki ima nekaj izkušenj tudi iz lige NBA, v mlajših selekcijah pa je bil ameriški reprezentant.

Mike Tobey: skrivnostni slovenski košarkarski adut? Foto: Guliver Image

Dokončna odločitev o morebitni naknadni naturalizaciji mora pasti najkasneje do 21. junija, v praksi pa po vsej verjetnosti že nekaj dni pred tem. Tudi selektor Sekulić upa, da bo imel vse razpoložljive košarkarje na voljo do 18. junija. Izjema bi lahko bil Vlatko Čančar, ki je z Denverjem že na pragu izpada iz končnice lige NBA, saj v seriji s Phoenixom zaostaja z rezultatom 0:3.

Že v ponedeljek pa bo trenažni dres slovenske košarkarske reprezentance oblekel Luka Dončić, ki je iz Dallasa v Slovenijo pripotoval v petek in je že pripravljen na treninge. Nesporni prvi zvezdnik reprezentance, ki je za Slovenijo nazadnje igral v nepozabnem finalu EuroBasketa 2017, bo v prihodnje zanesljivo prevzel glavnino pozornosti, s čimer bi lahko zasenčil dogajanje okrog naturalizacije.

Kako pa bi prihod novega člana reprezentance, s katerim velika večina še ni igrala (Tobey je sicer klubski soigralec Klemna Prepelića), sprejelo jedro ekipe? "Bomo videli … Zgodba z Randolphom se je dobro razpletla. Res pa je, da je bilo na voljo precej več časa. Zdaj je uganka zahtevnejša. Vseeno zaupam odgovornim in njihovi strategiji. Verjamem, da bodo pripeljali košarkarja, kakršnega potrebujemo. Ali bo to Omić ali nekdo drug, pomembno je, da pride nekdo s čisto glavo. Ne sme predstavljati sebe, temveč Slovenijo. Cilj je le en. Pomagati drug drugemu, reprezentanci in Sloveniji," na vprašanje o naturalizaciji pet minut pred dvanajsto odgovarja kapetan Edo Murić.

Za kapetanom in deseterico (Luka Rupnik, Jaka Blažič, Jurij Macura, Žiga Dimec, Jan Kosi, Jakob Čebašek, Miha Lapornik, Gregor Glas, Blaž Mahkovic in Matic Rebec) je sicer uvodni del priprav v Zrečah. Sledi selitev v Ljubljano, priprava na edini prijateljski tekmi s Hrvaško, nato pa prestavljanje v višjo prestavo. Z vsemi razpoložljivimi močmi in jasnim ciljem. "Želimo na olimpijske igre. A ta cilj imajo tudi drugi. Ne bo nam lahko. Na tekmovanjih, v katerih odloča ena tekma, se lahko zgodi vse. Predvsem pa ne pričakujem ene ekipe, ki bi dominirala," pravi Murić.

Seznam reprezentančnih kandidatov Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakom Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Jl Bourg Basket), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija) in Žan Mark Šiško (Bayern).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno bo v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30, Poljska – Angola

18.30, Litva – Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30, Angola – Slovenija

18.30, Venezuela – Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30, Slovenija – Poljska

18.30, Južna Koreja – Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30, finale