Luka Dončić je že v Sloveniji, kjer bo pomagal reprezentanci

Luka Dončić, najboljši slovenski košarkar, ki igra v košarkarski ligi NBA, se je po končani sezoni že vrnil v Slovenijo. Slovenski košarkarski as pa ne bo imel prav veliko počitka, saj se bo kmalu pridružil slovenski reprezentanci.

Luka Dončić, košarkar Dallas Mavericks, je v petek že priletel v Slovenijo. Ljubljančan je tudi v letošnji sezoni blestel v košarkarski ligi NBA in bil daleč najboljši košarkar Dallasa. Moštvo iz Teksasa je sezono končalo v prvem krogu končnice, potem ko so jih izločili Los Angeles Clippers. Ti so serijo dobili s 4:3.

Luka Dončić je tudi to sezono blestel v Dallasu. Foto: Guliver Image

Skoraj zanesljivo bo igral že v petek

Dončić naj bi se selektorju Aleksandru Sekuliću in reprezentanci, ki se je že zbrala, priključil prihodnji teden, kar pomeni, da bo skoraj zanesljivo nastopil tudi na petkovi pripravljalni tekmi s Hrvaško v Stožicah. Z uradnim zborom še zelo zdesetkane košarkarske izbrane vrste se je namreč začela ena od najpomembnejših reprezentančnih akcij. V igri je zgodovinski nastop na olimpijskih igrah.

Dvaindvajsetletnega košarkarja ob vrnitvi v reprezentanco čaka kar nekaj starih obrazov z EuroBasketa 2017. Med njimi pa ne bo Gašperja Vidmarja. Ljubljanski center je namreč zaradi zdravstvenih težav odpovedal sodelovanje in s tem po vsej verjetnosti sklenil svojo reprezentančno kariero.