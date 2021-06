Hladna prha ob začetku operacije Tokio

Selektor Aleksander Sekulić je na reprezentančni zbor pripotoval po službenem napredovanju. Češki delodajalec Nymburk ga je namreč imenoval za novega glavnega trenerja. Kdaj pa se bo lahko v celoti posvetil klubskemu delu, bo odvisno od (ne)uspešnosti slovenske reprezentance v Kaunasu, kjer bodo olimpijske kvalifikacije. Slovenski navijači kajpak upajo, da bo selektor prost šele v avgustu, saj to pomeni, da bi si izbrana vrsta prvič v zgodovini zagotovila nastop na največjem športnem tekmovanju.

Močan adut v lovu na olimpijske sanje bo seveda Luka Dončić, ki se je po izpadu Dallasa vrnil v domovino, reprezentanci pa se bo pridružil prihodnji teden, kar pomeni, da bo skoraj zanesljivo nastopil tudi na petkovi pripravljalni tekmi s Hrvaško v Stožicah. Ob vrnitvi v reprezentanco ga čaka kar nekaj starih obrazov z EuroBasketa 2017. Med njimi pa ne bo Gašperja Vidmarja. Ljubljanski center je namreč zaradi zdravstvenih težav odpovedal sodelovanje in s tem po vsej verjetnosti sklenil svojo reprezentančno kariero.

Posledično to pomeni, da bo še večje breme padlo na preostale centre. V teoriji tudi na Alena Omića, ki z Bourgom sicer še nastopa v francoskem prvenstvu. V praksi pa bi se lahko zgodilo, da bo njegovo mesto naturaliziranega igralca znova zasedel kdo drug. V košarkarskih krogih se namreč šušlja, da bi lahko Košarkarska zveza Slovenije pet minut pred dvanajsto izpeljala novo naturalizacijo. "Vse možnosti so še odprte," je bil na to temo kratek Sekulić.

Aleksander Sekulić pred največjim izzivom Foto: Vid Ponikvar

"Čakajo nas specifične priprave. Težko je natančno načrtovati delo, saj še čakamo na vse igralce. Nekaj je tudi neznank. Ne vemo niti natančno, kdaj bodo vsi igralci na voljo. V mislih imam več scenarijev. Vsekakor pa je cilj, da sestavimo najboljšo mogočo zasedbo. Želim, da bomo videti dobro," je ob selitvi v Zreče, kjer se začenjajo priprave, dejal selektor.

V prvem delu priprav bo imel Sekulić s pomočniki na voljo enajsterico. "Hvala vsem, da so prišli. Tudi tistim, ki vedo, da bodo verjetno odpadli s seznama," poudarja selektor, ki se veseli ponedeljka, saj se bosta takrat ekipi pridružila tudi ključna nosilca Luka Dončić in Zoran Dragić. Skupaj bodo nato pogledovali tudi proti ligi NBA in čakali na razplet serije Phoenix-Denver (2:0). Zmaga moštva iz Arizone bi namreč pomenila novo okrepitev – Vlatka Čančarja.

Iz Dallasa v reprezentanco Foto: Guliverimage

Ob zboru o cilju ni bilo govora. O želji pač. Slovenija vendarle še nikoli ni bila del olimpijske košarkarske družine. Jaka Blažič upa, da bo tokrat. "Vse skupaj se bo odvilo precej hitro. Danes zbor, uvajalni treningi, nato prihod preostalih fantov in že prihodnji teden pripravljalni tekmi s Hrvaško. Tekmi bosta dobrodošli in pravi pokazatelj. Ključno pa je, da bodo do prave uigranosti prišli do odhoda v Kaunas. Tam nas čaka težko delo. Ne le zaradi Litve, o kateri govorijo vsi. Že v skupinskem delu nam bo težko, nato pa še dve izločilni tekmi," razmišlja blejski Ljubljančan.

Zagnanosti ni skrival niti kapetan Edo Murić. "Škoda, da še nismo v polni postavi. Soigralcem želim dober konec sezone in nato uspešen prehod na reprezentančno raven. Skupaj lahko poskrbimo za lepo zgodbo. Vsi smo športniki in vemo, kaj pomenijo olimpijske igre. To je vendarle največje tekmovanje na svetu. Želimo na to prizorišče. Želimo med najboljše na svetu," je dejal ob začetku priprav.

Seznam reprezentančnih kandidatov Jaka Blažič (Cedevita Olimpija), Vlatko Čančar (Denver Nuggets), Jakom Čebašek (Dinamo Bukarešta), Žiga Dimec (Cedevita Olimpija), Luka Dončić (Dallas Mavericks), Zoran Dragić (Saski Baskonia), Gregor Glas (Dynamic), Gregor Hrovat (Cholet), Jan Kosi (Krka), Miha Lapornik (Den Bosch Heroes), Jurij Macura (FMP), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Edo Murić (Cedevita Olimpija), Aleksej Nikolić (Gravelines), Alen Omić (Jl Bourg Basket), Klemen Prepelič (Valencia), Matic Rebec (Orasi Ravenna), Luka Rupnik (Cedevita Olimpija) in Žan Mark Šiško (Bayern).

Kako na olimpijske igre? Slovenska reprezentanca bo med 29. junijem in 4. julijem igrala na enem od štirih kvalifikacijskih turnirjev, in sicer v Kaunasu (preostale tri gostijo Split, Beograd in Victoria).



V prvem delu turnirja se bo pomerila s Poljsko in Angolo. Dve od treh ekip se bosta prebili v polfinale, podobno v sosednji skupini, v kateri bodo nastopale Litva, Venezuela in Južna Koreja. O potnikih na OI bo nato odločala finalna tekma. Pričakujemo lahko, da bo v finalu svojo priložnost iskala Litva. Na OI so sicer že uvrščene reprezentance ZDA, Avstralije, Španije, Francije, Irana, Argentine, Nigerije in domače Japonske.

Kaunas: olimpijske kvalifikacije



Torek, 29. junij 2021

15.30, Poljska - Angola

18.30, Litva - Venezuela



Sreda, 30. junij 2021

15.30, Angola - Slovenija

18.30, Venezuela - Južna Koreja



Četrtek, 1. julij 2021

15.30, Slovenija - Poljska

18.30, Južna Koreja - Litva



Petek, 2. julij 2021

Prost dan



Sobota, 3. julij 2021

Polfinalni tekmi



Nedelja, 4. julij 2021

18.30, finale