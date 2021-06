Dončićevi krvniki tretjič proti vročemu Mitchllu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na nedeljo bo v košarkarski ligi NBA odigrana le ena tekma končnice. Košarkarji Los Angeles Clippers, ki so bili v prvem krogu usodni za Dončićev Dallas, bodo na domačem parketu iskali pot do prve zmage proti Utah Jazz. Če bi ostali praznih rok, bi jih lahko na poti do konferenčnega finala rešil le še čudež.