Rakete po izenačenje proti Curryju in druščini

V noči na četrtek bodo v prvem krogu končnice lige NBA odigrana tri srečanja. Cleveland in Boston bosta na vzhodu lovila še drugo zmago pred domačimi navijači, Houston pa bo na zahodu lovil priključek k Golden Statu.

Najboljši ekipi vzhoda sta na prvih srečanjih vknjižili vlogo favorita in gladko odpravili svoja nasprotnika s Floride. V težave pa je že zašlo drugo moštvo zahoda, saj so Rockets takoj izpustili iz rok prednost domačega terena proti Stephu Curryju in druščini.

Luko Dončića in Los Angeles Lakers bodo ponovno na delu v noči na soboto, v nedeljo pa bo četrta tekma že ob 21.30 po slovenskem času, kar bo za slovenske ljubitelje košarke odličen termin. Obe bosta v Minneapolisu.

Liga NBA, 23. april, 1. krog končnice:

Zahodna konferenca: 1. krog končnice:

Oklahoma City Thunder (1) – Memphis Grizzlies (8) /2:0/

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) /0:1/

Los Angeles Lakers (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:1/

Denver Nuggets (4) – Los Angeles Clippers (5) /1:1/ Vzhodna konferenca: 1. krog končnice:

Cleveland Cavaliers (1) – Miami Heat (8) /1:0/

Boston Celtics (2) – Orlando Magic (7) /1:0/

New York Knicks (3) – Detroit Pistons (6) /1:1/

Indiana Pacers (4) – Milwaukee Bucks (5) /2:0/ // rezultat v zmagah, napreduje moštvo, ki prvo zbere štiri zmage

Preberite še: