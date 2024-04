Magic izpostavil Hrvata, Dončić priča nenavadnemu pojavu v ligi NBA

V noči na sredo bodo odigrane tri tekme končnice lige NBA. Slovenski ljubitelji košarke bodo navili budilke na 4. uro zjutraj, ko se bo v Kaliforniji začel dvoboj med LA Clippers in Dallasom. Luka Dončić, Kyrie Irving in druščina so na prvi tekmi razočarali privržence (97:109). Tokrat se želijo predstaviti v boljši luči in se bolje kosati s hrvaškim centrom Ivico Zubcem, ki si je za imenitno predstavo prislužil tudi pohvale legendarnega Magica Johnsona. Končnica lige NBA se je začela nevsakdanje, saj so gostje potegnili krajšo na vseh uvodnih tekmah. Dončić česa takega, odkar nastopa v ligi NBA, ne pomni.