Močno oslabljeni Dallas upa na čudež

V noči na sredo bo v ligi NBA na sporedu pet tekem. Med drugim bodo na delu košarkarji Dallas Mavericks, ki pa že peto tekmo zapored ne bodo mogli računati na pomoč Luke Dončića. Dvaindvajsetletni Ljubljančan ni igral vse od 11. decembra. Pri Dallasu prav tako ne bodo igrali Reggie Bullock, Willie Cauley-Stein, Josh Green, Maxi Kleber in Eugene Omoruyi. Pod velikim vprašanjem je še vedno tudi nastop latvijskega orjaka Kristapsa Porzingisa.

Z Minnesoto se je Dallas pomeril že v noči na ponedeljek, ko so bili Timberwolves boljši s 111:105. Četa Jasona Kidda je sicer izgubila zadnji dve srečanji, trenutno pa je na devetem mestu zahodne konference. So pa Mavericks podpisali kratkoročno pogodbo z dvema košarkarjema, da bi zapolnili vrzel zaradi številnih odsotnosti. Nova člana Dallasa sta postala Theo Pinson in Marquese Chriss.

Liga NBA, 21. december: 1.30 Miami Heat - Indiana Pacers

1.30 New York Knicks - Detroit Pistons

2.00 New Orlens Pelicans - Portland Trail Blazers

2.30 Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves

4.00 Los Angeles Lakers - Phoenix Suns Prestavljeno:

Brooklyn Nets - Washington Wizards

