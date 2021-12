Dončić razveselil male bolnike: Upam, da jim lahko pričaram vsaj malo veselja

Foto: medimat

Vsak otrok je dobil podpisano fotografijo Luke Dončića s posvetilom, pulover s kapuco ali majico s kratkimi rokavi in darilni bon, s katerim si bodo lahko, ko bodo zapustili bolnišnico, kupili kakšen priboljšek. Mlajši otroci so dobili še igrače, najstnike pa je razveselil z visokotehnološkimi slušalkami.

Dončić je ob tem posnel še videosporočilo, ki ga je lahko vsak otrok pogledal v svoji bolniški sobi.

Predstojnik Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani Marko Pokorn pravi, da je obdarovanje za otroke, še posebej v predprazničnem času, izjemnega pomena. Foto: medimat

Predstojnik pediatrije: Dončić je slovenski športni junak in idol

Marko Pokorn, predstojnik Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, je ob tem povedal, da je obdarovanje za otroke, še posebej v predprazničnem času, izjemnega pomena.

"Nekaj najtežje bolnih otrok iz vse Slovenije se zdravi v naši bolnišnici. Trudimo se, da bi jim ponudili udobno in prijetno okolje, še posebej pa smo hvaležni za takšne donacije in podporo iz okolja. Dejstvo, da je Luka Dončić, slovenski športni junak in idol, našel čas in dobro misel za te otroke, je res nekaj neverjetnega. Izjemno hvaležni smo mu za vse, kar je naredil, saj je s tem pričaral nasmehe na obrazih vseh teh otrok. Še posebej je to pomembno zdaj pred božičnimi prazniki," je povedal predstojnik Pokorn.

Foto: medimat

12-letna pacientka: Če se na nas spomni ta zvezdnik, je to res lep dan

Da je težko biti v bolnišnici, še posebej v času praznikov, je priznala tudi 12-letna pacientka Hana. "Zaradi pandemije nimamo veliko obiskovalcev ali zanimivih aktivnosti, ki bi nam krajšale čas. Če nas preseneti in se spomni na nas tak svetovni zvezdnik, kot je Luka Dončić, je to zelo lep dan. Res sem mu hvaležna za vse, kar je naredil za nas."