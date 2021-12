"Luka Dončić je med top 5 v NBA"

Za slovensko košarko je pestro leto, zlasti za reprezentančno. Naša izbrana vrsta je krstno nastopila na olimpijskih igrah in na krilih Luke Dončića razveseljevala privržence tega športa. Na Košarkarski zvezi Slovenije so občutili, kako je, če imaš v svojih vrstah zvezdnika kova Luka Dončić. Generalni sekretar Rašo Nesterović, ki je v karieri osvojil ligo NBA, verjame, da bo onstran Atlantika prišel tudi Dončićev čas in da bo stopil na vrh klubske košarke. "Konkurenčni smo lahko še dolga leta," pa se je navezal še na slovensko reprezentančno okolje.

Naslednje večje tekmovanje, na katerem bo nastopila slovenska košarkarska reprezentanca, bo evropsko prvenstvo. Slovenija bo v Kölnu in ob načrtovani ter pričakovani uvrstitvi v zaključni del v Berlinu branila naslov prvaka iz Istanbula. Zaradi stanja s koronavirusom je težko karkoli predvideti, tako z logističnega vidika kot vidika navijačev.

Upamo le, da prvenstvo bo. Če bodo gledalci, bodo. Če ne, ne. Radi bi, da se vse normalizira in da začnemo normalno dihati. Lani je bila katastrofa. Prva liga da, prva liga ne. Potem reprezentančni mehurčki. Eden je bil pozitiven in porušil se je celoten sistem. Poleg tega, da so ta reprezentančna okna posebna, je izbrana vrsta odvisna od tega, ali bo kdo pozitiven ali ne. Ni bilo nobene povezave z realnostjo.

Koliko se lahko pripravljate na evropsko prvenstvo, tako z logističnega kot navijaškega vidika?

Köln je destinacija, do katere se gre lahko z avtom. Verjamem, da bo veliko slovenskih navijačev prišlo v Nemčijo. Upam, da bodo vsi zdravi, pri volji, da bodo igrali. Nato bomo šli na vso moč. Konkurenčni smo lahko še dolga leta, če imamo vse razpoložljive sile na razpolago.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako je s financami na Košarkarski zvezi Slovenije? V kolesarstvu imamo s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem dva najboljša kolesarja na svetu in naša zveza nima veliko financ na voljo. Kako je v košarki? Uspehi vendarle so.

Že sedem let se trudimo, da bi država priskočila zraven. Slovenija je majhna. Od pet do deset podjetij imaš, na drugi strani imamo veliko zvez in društev, ki se borijo za isti denar. Dokler bodo ta podjetja zdržala, bodo. Ko ne bodo več mogla, bodo izbrala nekaj športov, preostali pa bodo dihali na škrge. Edina rešitev, kot se pogovarjamo, je ta, da bo morala država spremeniti način financiranja. O tem se govori že vrsto let. Tudi predsednik Slovenije je rekel, da se bo boril za to.

Kako pa je s pritokom financ iz tujine?

Tujina je pri nas aktualna zaradi Luke Dončića. On je eden in edini največji magnet za vse. Težko je. Mi nimamo oglaševanja deset mesecev kot klubi. NBA ti dovoli 28 dni, to so štirje tedni. V primerjavi s klubskimi sezonami je težko. V teh štirih tednih je treba vključiti štiri sponzorje, kar ni lahko.

Slovenski košarkarski reprezentanci je malo zmanjkalo, da bi se na krstnih olimpijskih igrah veselila medalje. Foto: Anže Malovrh/STA Bili ste v NBA, osvojili najboljše klubsko tekmovanje. Pri Luki Dončiću se nenehno sprašuje o tem, kdaj bo osvojil naslov, in govori, da nima ekipe za dosego tovrstnega cilja.

Vsi so napadali glede pričakovanj. Pustimo času čas. V Dallasu vedo, kaj delajo. Sestavljajo ekipo. To je proces, ki traja. Lep primer je Michael Jordan. Več let je potreboval, da je prvič postal prvak. Tako kot smo mi potrebovali 30 let. Španci so izkoristili stanje, ko sta razpadli Jugoslavija in Sovjetska zveza, in osvajali lovorike. Tudi pri Dallasu bodo potrebovali nekaj let. Je pa dejstvo, da je on prvi mož v Dallasu. Prvi in edini. Česa takega v Sloveniji še nismo imeli. Letos smo lahko to občutili na lastni koži. Povpraševanje po dresih je bilo astronomsko. Pred tem smo imeli drese dve leti, pa se ni nihče zanimal za njih.

Ko sva že pri dresih, zakaj jih niste že prej naročili več, če je bilo zanimanje?

Adidas je veliko podjetje. Z danes na jutri ne gre. Naročiti moraš od 16 do 18 mesecev prej. Kdo bi pred toliko časa vedel, kje sploh bomo? S financami, ki jih imamo, si ne moremo privoščiti, da bi imeli na zalogi pet tisoč dresov. Da bi zapravili več kot sto tisoč evrov in jih ne bi mogli prodati. Sproti se učimo. Nihče ne pravi, da smo najboljši.

Kakšen zvezdnik v globalnem smislu pa je Luka Dončić? Ko ste igrali v ligi NBA, ste imeli ob sebi zvezdnike košarke in to občutili na svoji koži.

Takrat ni bilo družbenih omrežij in zvezdništvo je bilo drugačno. Košarkarji so se pojavljali na nacionalni televiziji. Zdaj so vsa družbena omrežja v polnem pogonu. Včasih si se moral zbuditi in čakati, da si izvedel, kaj se je zgodilo. Zdaj lahko že naslednjo sekundo na Twitterju dobiš informacijo. Tehnologija je napredovala. To je dobro z vidika reklame, marketinga, promocije. Zagotovo je Luka med top 5 v NBA. Ne zato, ker je naš in ker igra za nas, ampak glede na to, koliko je zanimanja zanj, povpraševanja. Kot je dejal Divac (Vlade Divac, op. a.), je pomembno, da se govori o tebi. Ne glede na to, ali dobro ali slabo.

Mike Tobey se je odlično vključil v slovensko reprezentanco in bo prva izbira za EuroBasket 2022, na katerem bo Slovenija branila naslov prvaka iz Istanbula 2017. Foto: Hendrik Osula/FIBA Do zdaj ste zadeli v polno, kar zadeva tuje okrepitve v igralskem kadru. Ali je Mike Tobey prva izbira za evropsko prvenstvo prihodnje leto, na katerem bo Slovenija branila zlato medaljo?

Imamo njega in Jordana Morgana. Na tem igralnem položaju smo šibki, zato imamo tujce. Upam, da se bodo mladi počasi uvedli v sistem. On je profesionalec, pomagal bo, da bomo dobili domače visoke košarkarje. Zadnjih šest, sedem let preprosto ni bilo visokih košarkarjev pri nas. Ko je odšel Gape (Gašper Vidmar, op. a.), je bilo konec. Žiga Dimec ni mogel vsega sam. Imamo talente, potencial. Upam, da bodo napredovali in ostali zdravi.

Tudi pri trenerju Igorju Kokoškovu ste sprejeli pravo odločitev. Za naslednje veliko tekmovanje, ki so bile olimpijske igre, ste hoteli v svoje vrste privabiti priznanega grškega strokovnjaka Dimitrisa Itoudisa, vendar se je zapletlo zaradi covidnih časov. Če pogledate nazaj, ali ste težko sprejeli odločitev, da zaupate mesto Aleksandru Sekuliću, ki se je nato izkazal?

Nismo hoteli tvegati, da se ne bi uvrstili na olimpijske igre, posledično morda slabo začeli še kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Razmišljali smo, da bi povabili veliko ime, ki bi prevzelo breme olimpijskih kvalifikacij. Najbolj smo se bali, da ne bo šlo tako, kot bi moralo iti. Na koncu je šlo vse super. Upajmo, da bo šlo tako naprej. V Sloveniji nimamo veliko trenerjev, da bi jih kar metali stran. Ob Sekuliću sta še dva. Čakati je treba. Trenerje čakaš še dlje kot igralce. Hvala bogu se je dobro znašel, pokazal, da lahko. Ima našo podporo. Ko smo se odločili, je bilo to to in od takrat stojimo za njim. Dobro se je izteklo, saj nam julija 2022 ne bo treba razmišljati o tem, kdo bo vodil ekipo na evropskem prvenstvu.