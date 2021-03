Dragićev Miami česa takega ni doživel že pet let, nov rekord Čančarja v ligi NBA #video

V noči na sredo sta v ligi NBA nastopila dva slovenska legionarja. Veliko več razlogov za zadovoljstvo je imel Vlatko Čančar, ki je ponovno premikal osebne mejnike in na tekmi, na kateri je z novim presežkom izstopal Nikola Jokić, pomagal Denverju do visoke zmage nad Milwaukeejem (128:97). Goran Dragić je bil na drugi strani resda prvi strelec Miamija, ki pa je doma proti Atlanti ob skromnem odstotku meta dosegel zgolj 80 točk in tako prekinil niz šestih zaporednih zmag (80:94).

Košarkarji Miami Heat so brez Jimmyja Butlerja zelo podhranjeni v napadu. V tej sezoni so kar petkrat v napadu dosegli manj od 85 točk, največ izmed vseh moštev v ligi NBA, od tega kar štirikrat, ko niso mogli računati na Butlerja, velikega prijatelja Gorana Dragića. Tako je bilo tudi proti Atlanti, ki se je prvič predstavila z novim trenerjem. ''Šok-terapija'' je pri gostih delovala, Nate McMillan je popeljal Hawks do zmage na Floridi (94:80), Miami pa je trpel v igri v napadu. ''Nismo igrali tekoče,'' je po prvem porazu po šestih zaporednih zmagah dejal trener Erik Spoelstra.

Vrhunci dvoboja v Miamiju:

Najboljša strelca Miamija sta dosegla ''le'' 14 točk. To sta bila Duncan Robinson, ki je zadel štiri od devetih metov za tri točke, ter slovenski as Goran Dragić, ki je zaigral v začetni peterki. Miami je zapravil priložnost, da bi imel prvič v tej sezoni več zmag kot porazov. Heat je pustila na cedilu natančnost meta, iz igre so metali le 37-odstotno, kar je četrti najslabši dosežek v tej sezoni. V zadnji četrtini niso našli orožja, kako bi zaustavili Treya Younga. Dončićev znanec je skupno dosegel 18 točk, od tega kar 13 v zadnji četrtini. To je bilo sladko maščevanje Atlante, ki je v nedeljo ostala praznih rok proti Miamiju, nato pa je brez službe ostal trener Lloyd Pierce.

Tri zaporedne trojke Younga v zadnji četrtini:

Atlanta je z novim trenerjem zaigrala odločneje v obrambi, Miami, ki je še drugič zapored pogrešal Butlerja (težave z desnim kolenom), pa nadigrala zlasti v skokih (47 proti 26). To ji je zelo pomagalo do zmage, saj je proti Dragiću in druščini izgubila kar 23 žog (Miami jih je 9), a se je vseeno veselila uspeha. Miami ni tako malo točk v domači dvorani dosegel vse od 19. januarja 2016, ko je proti Milwaukeeju končal pri 19. Pri gostih se je po 25 tekmah vrnil na parket Srb Bogdan Bogdanović in v 16 minutah prispeval 5 točk.

Čančar skakal kot še nikoli

Vlatko Čančar je na parketu prebil kar 22 minut in pol. Foto: Guliver Image Najvišja zmaga večera je presenetljivo pripadla Denverju. Nuggets so ponižali Milwaukee in prekinili njegov zmagoviti niz petih zmag. Denver je bil boljši kar za 31 točk (128:97), še drugič zapored pa je slovenski reprezentant Vlatko Čančar na parketu prebil več kot 20 minut. To je zadoščalo, da je popravil osebni rekord, saj je v 22 minutah in pol, kolikor mu je trener Mike Malone namenil priložnosti, popravil osebni rekord. Dosegel je štiri točke (rekord znaša 8, dosegel pa ga je dan poprej), a prispeval kar sedem skokov. Prejšnji rekord je znašal štiri.

V njegovem moštvu je ponovno izstopal srbski as Nikola Jokić. Z novo mojstrsko predstavo, tokrat je proti Milwaukeeju prispeval 37 točk, 11 asistenc in 10 skokov, se je vpisal v zgodovino lige NBA, saj je bil to že njegov 50. trojni dvojček.

37 PTS

11 AST

10 REB



Records his 50th triple-double on the second night of a back-to-back.



Nikola Jokić, ladies and gentlemen 👏#MileHighBasketball pic.twitter.com/8Ee4b0YadR — Denver Nuggets (@nuggets) March 3, 2021

Postal je šele drugi center, ki mu je uspel omenjeni dosežek. Prvi je bil legendarni Wilt Chamberlain, ki pa je za 50 ''triple-doublov'' potreboval 703 tekem. 26-letni Jokić, ki igra šesto sezono v ligi NBA, je omenjeni dosežek dosegel na 416 srečanjih. Če bo nadaljeval v podobnem ritmu, bo kmalu postal center z največjim številom trojnih dvojčkov v zgodovini lige NBA. Chamberlain jih je vsega skupaj zbral 78. Absolutni rekorder je sicer Oscar Robertson (181), a bi ga lahko v prihodnjih sezonah nasledil Russell Westbrook. Zvezdnik Washingtona, s katerim v tej sezoni beleži veliko več porazov kot pa zmag, je namreč že pri številki 156.

Denver je zmagal tretjič zapored, iz igre pa je metal kar 55,8 odstotno. Pri Milwaukeeju je prvi as Giannis Antetokounmpo prispeval 27 točk in 8 skokov, s tem pa zapravil priložnost, da bi se na klubski lestvici rekordov izenačil s Kareem Abdulom Jabbarom, ki je v sezoni 1972/73 v dveh različnih časovnih obdobjih nanizal pet tekem z vsaj 35 doseženimi točkami. ''Greak freak'' je ostal pri štirih, saj je proti obrambi Denverja zmogel priti ''le'' do številke 27.

Liga NBA, 2. marec: Miami Heat : Atlanta Hawks 80:94

Dragić 14 (met za tri 0/1, met za dve 5/10, prosti meti 4/4), 4 asist., 3 sk., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga, 1 bl. v 30 minutah, Robinson 14 (trojke 4/9); Young 18, 10 asist., 8 izg. žog, Collins 17, Huerter 16 Milwaukee Bucks : Denver Nuggets 97:128

Antetokounmpo 27, 8 sk., Middleton 20; Jokić 37 (met iz igre 15/23), 11 asist., 10 sk., Murray 24, Dozier 19, Čančar 4 (met za tri 0/1, met za dve 1/2, prosta meta 2/2), 7 sk., 1 asist., 2 ukr. žogi, 2 izg. žogi v 22 minutah in 25 sekundah Washington Wizards : Memphis Grizzlies 111:125

Westbrook (15 asist., 8 izg. žog) in Beal 23; Morant 35 (met iz igre 11/18), 10 asist., Brooks in Melton 20, Valančiunas 11, 16 sk.



Boston Celtics : Los Angeles Clippers 117:112

Walker 25 (trojke 6/12), Brown 18; George 32 (met iz igre 12/26), Jackson 25 San Antonio Spurs : New York Knicks 119:93

Lyles 18, Murray 17, Mills in Šamanić 14, DeRozan 10, 11 asist.; Quickley 26, Barrett 15, Randle 14, 11 sk. Los Angeles Lakers : Phoenix Suns 104:114

James 38 (met iz igre 16/24), Schröder 17, Horton-Tucker 16; Šarić 21, Bridges 19, Ayton in Booker 17, Crowder 15

Lestvica: