Za kartico s podpisom Luke Dončića odštel reci in piši 3,8 milijone evrov!

Po svetu je po zaslugi zbiralca Bolilla Lajana Sana zaokrožila novica, po kateri marsikdo, zlasti tisti, ki v življenju s svojimi zaslužki komaj shaja iz meseca v mesec, sprašuje, kam je šel ta svet. V ZDA je namreč padel absolutni rekord, kar se tiče prodaje spominske kartice NBA igralca. Kartica The National Treasures Auto Logoman 1/1, poseben košček papirja s podpisom Luke Dončića, se je očitno zelo premožnemu zbiratelju Nicku Fiorelli zdel tako dragocen, da je zanj odštel kar 4,6 milijona ameriških dolarjev. Oziroma 3,8 milijona evrov.

Prodaja, ki se je zapisala v zgodovino, se je zgodila ravno na dan, ko je slovenski košarkarski zvezdnik čez veliko lužo proslavljal 22. rojstni dan. Tako veliko denarja ni za nakup spominske kartice košarkarskega igralca namenil še nihče, po prodaji pa se je zelo smejalo Sanu, saj je kartico pred časom kupil za 400 tisoč dolarjev. Prodal jo je za več kot desetkrat večji znesek in poskrbel za rekord rekordov.

Pred tem je bila, kar se tiče sveta košarke, najdražja kartica grškega asa Giannisa Antetokounmpoja (še kot novinca), za katero so septembra 2020 iztržili 1,1812 milijona ameriških dolarjev, s tem pa porušili rekord prejšnje kartice novinca LeBrona Jamesa, prodane za 1,8 milijona zelencev. Ameriški mediji so postregli tudi s podatki iz drugih športov.

Kartica novinca Toma Bradyja, velikana in aktualnega prvaka ameriškega nogometa, je bila tako denimo januarja prodana za 600 tisoč dolarjev, kar štiri milijone dolarjev je enega izmed zbiralcev stala leta 2009 kartica novinca Mika Trouta, profesionalnega igralca baseballa pri Los Angeles Angels, absolutni rekorder pa je lastnik kartice legendarnega zvezdnika baseballa, že dolgo pokojnega Mickeyja Mantla. Za kartico iz leta 1952 je odštel kar 5,2 milijona dolarjev.

Najdražjih 10 kartic športnikov vseh časov:

Collector Nick Fiorella bought a Luka Doncic card for $4.6 million. Where does that fall on the most expensive cards of all time.



