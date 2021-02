Dončić trčil ob najtrši vzhodni zid

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob zanj podpovprečni statistiki (19 točk, 3 skoki in 4 asistence) je moral slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić s svojim Dallasom na gostovanju pri Philadelphii 76ers priznati premoč najbolj učinkoviti ekipi vzhodne konference severnoameriške poklicne lige NBA (111:97).

Brez polnih tribun in ob zgolj posnetih reakcijah gledalcev Wells Fargo Center v Philadelphii seveda ni kakšen navijaški pekel. Zato pa je zasedba Philadelphia 76ers s homogenim kadrom, udarnim igralskim ritmom, ciljno obrambno usmeritvijo in široko paleto napadalnih rešitev vendarle sila negostoljuben gostitelj. To je na svoji koži občutil tudi Luka Dončić s svojim Dallasom. Prepričal se je lahko, zakaj je moštvo iz Pensilvanije najbolj učinkovita ekipa vzhodne konference (22 zmag, 11 porazov), predvsem pa uspešen branilec domače trdnjave (le dva poraza na 16 domačih tekmah).

Dallas je s 16. porazom na 31. tekmi sezone znova padel v skupino klubov z negativnim izkupičkom, obenem pa je po dveh zaporednih zmagah in kar sedmih na predhodnih devetih tekmah zaključil poglavje uspešnega niza. Tudi Dončić, ki je v iztekajočem se mesecu kar trikrat presegel mejo 40 točk, je bil tokrat daleč od svojih rekordnih številk. V slabih 30 minutah je dosegel 19 točk, ujel tri odbite žoge in soigralcem namenil štiri asistence, ob tem pa v oči bode tudi sedem izgubljenih žog.

Ljubljanski zvezdnik je tokrat postopoma ogreval svoj napadalni motor. Tako je prvi koš iz igre dosegel šele v drugi četrtini. To je nato zaključil tudi s prvim zadetim metom za tri točke. Izza črte 7,24 metra je bil nato dvakrat uspešen še v tretji četrtini, medtem ko pa je v zadnji ob previsokem zaostanku obsedel na klopi. Iz igre je tokrat meta 6:13 (za tri točke 3:6), s črte prostih metov pa 4:6.

Foto: Guliver Image Da je bil z 19 točkami znova prvi strelec Dallasa, je bila za Dončića slaba tolažba. Bolj dokaz velike nerazpoloženosti soigralcev, med katerimi znova ni bilo latvijskega velikana Kristapsa Porzingisa, kar je bil velik napadalni udarec, a po drugi strani tudi obrambna olajšava. Vseeno sta Joel Embiid (23 točk, 9 skokov) in veteran Dwight Howard (14 točk, 8 skokov) igraje prihajala do premoči pod košem, z nekoliko bolj oddaljenih položajev pa sta bila nevarna nekdanji član Dallasa Seth Curry in Avstralec Ben Simmons (oba 15 točk). Slednji je bil ob tem pravi obrambni strup. Tudi za Dončića.

Z izjemo dveh kratkih odsekov v prvi četrtini je bil Dallas celotno tekmo v rezultatskem zaostanku. V prvi vrsti zaradi nestanovitne igre in težav pri soočanju z agresivnimi obrambnimi prijemi najbolj uspešne ekipe vzhodne konference. Philadelphia je sicer že v drugi četrtini vodila s kar 20 točkami naskoka (57:37). Teksaški lov v tretji četrtini je bil kljub ugodnim nastavkom, h katerim je veliko prispeval prav LD77, kratkega daha. Gostje so sicer prednost nekajkrat spustili na raven enomestnih številk, a je izkušeni trenerski maček Doc Rivers z menjavami in obrambnimi zasuki vselej preprečil tako daljših strelski niz kot posledično tudi popoln preobrat. Mike Scott je tako na začetku zadnje četrtine s trojko domačo prednost znova vrnil v območje +20 (91:70), s tem pa v dobršni meri zatrl teksaški igralni navdih.

