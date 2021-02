Nora trojka Dončića za zmago ob pisku sirene! #video

Dramatičen zaključek srečanja, dve trojki Luke Dončića v zadnjih 15 sekundah:

Pri Dallasu je znova zaradi zdravstvenih razlogov manjkal Kristaps Porzingis. V ZDA so se prek Bleacher Reporta sprožila določena namigovanja, da vodstvo Mavericks razmišlja o možnosti prekinitve sodelovanja z latvijskim orjakom. Lastnik franšize Mark Cuban jih je proglasil za neresnične. Dallas tako še naprej resno računa na Porzingisa, ki proti Bostonu ne igra zaradi bolečin v hrbtu.

Asistenca Luke Dončića, namenjena Bobanu Marjanoviću:

Luka Doncic with the behind the back pass and leaves it for BOBAN pic.twitter.com/64L2AooyfO

Luka Dončić in Boban Marjanović sta med ogrevanjem zaplesala kolo:

Na All-Star tudi 20-letni Zion Williamson

Na tekmi All-Star bo nastopil tudi Damian Lillard. Foto: Reuters Trenerji so določili seznam 14 košarkarjev, ki bodo na letošnjem zvezdniškem srečanju All-Star sodelovali kot rezervisti. Slovenski as Luka Dončić je bil izbran v začetno peterko zahodne konference, veliko prahu pa je v ZDA dvignila prav odločitev, kako je mladi Ljubljančan dobil prednost pred vročim ostrostrelcem Portlanda Damiana Lillarda, ki v tej sezoni nima tako razkošne statistike kot Dončić, a s Trail Blazers dosega bistveno boljše rezultate kot slovenski reprezentant z Dallasom, hkrati pa ga odlikuje tudi bolj natančen met iz igre.

#TeamLeBron x #TeamDurant



Team Captains @KingJames and @KDTrey5 will select from the #NBAAllStar player pool in the NBA All-Star 2021 Draft Show!



Thursday, March 4 at 8:00 PM ET on TNT pic.twitter.com/Gjqhd01MdL — NBA (@NBA) February 24, 2021

Lillard je tako eden izmed sedmih rezervistov iz zahodne konference, ki bodo prejeli povabilo za nastop na ekshibicijskem dvoboju. Med njimi je tudi 20-letni Zion Williamson, ki je tako dočakal veliko čast.

All-Star 2020, igralci:

Začetna peterka, zahod: LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokić (Denver Nuggets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Dončić (Dallas Mavericks) in Stephen Curry (Golden State Warriors),

Rezervisti, zahod: Damian Lillard (Portland TrailBlazers), Donovan Mitchell in Rudy Gobert (oba Utah Jazz), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Chris Paul (Phoenix Suns), Zion Williamson (New Orleans Pelicans) in Paul George (Los Angeles Clippers).

Začetna peterka, vzhod: Kevin Durant (Brooklyn Nets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Bradley Beal (Washington Wizards) in Kyrie Irving (Brooklyn Nets).

Rezervisti, vzhod: James Harden (Brooklyn Nets), Jayson Tatum in Jaylemn Brown (oba Boston Celtics), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Zach LaVine (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks) in Nikola Vučević (Orlando Magic).

Kapetana ekip, LeBron James in Kevin Durant, bosta izbirala soigralca 4. marca: