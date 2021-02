Dončić imel razlog za zadovoljstvo, čeprav se je njegov osebni niz končal

Košarkarji Dallas Mavericks so po enotedenskem premoru spet zavrteli kolesa in bili proti Memphis Grizzlies na pravih obratih. Z dobro igro v obrambi so uspeli razorožiti tekmeca. Luka Dončić je imel tokrat nekoliko nemirno svojo desnico, kljub vsemu pa prispeval pomemben delež k zmagi s 102:92. Z 21 točkami - v statistiko je vpisal še sedem skokov in pet asistenc - je sicer prekinil rekorden niz, a bil vesel skalpa, s katerim so se Mavericks približali mestom, ki peljejo v končnico. Miami Heat je brez poškodovanega Gorana Dragića, ki ima še težave z gležnjem, preskočil Oklahomo.

Dallas je v tekmo vstopil s slabo popotnico. Latvijski velikan Kristaps Porzingis je namreč soigralce zaradi bolečin v hrbtu spremljal s klopi. Dvoboj z Memphisom je bil medtem za Teksačane zelo pomemben. Na lestvici zahodne konference so sosedi na devetem in desetem mestu ter se borijo za vstop v končnico, v katero potuje osem najboljših ekip.

Prednost Mavericks pa je bila ta, da so v tekmo vstopili bistveno bolj spočiti, saj so imeli kar sedem dni premora, medtem ko so košarkarji Memphisa v tem času odigrali štiri obračune.

Dončićeva desnica ni bila mirna

Če na začetku ni bil vroč Luka Dončić, ki je v prvi četrtini zgrešil vse štiri proste mete in imel na svojem računu le dve točki, pa so bili njegovi soigralci. Sprva zlasti Josh Richardson. V uvodnih sedmih minutah je dosegel 11 točk in zbral pet skokov, v nadaljevanju pa se je razigral Tim Hardaway jr., ki je prišel s klopi in dodal devet točk za vodstvo Dallasa s 26:13.

Dončić, ki je prvi točki zadel ob koncu prve četrtine, strelsko ni bil razpoložen niti v nadaljevanju prvega polčasa. K sreči so bili njegovi soigralci. Ko je dve zaporedni trojki zadel Jalen Brunson, je Dallas vodil že za velikanskih 20 točk (43:23). Obramba je bila tokrat na povsem drugačni ravni. Z agresivnim pokrivanjem so gostom onemogočili, da bi razvili igro. In po novi trojki Hardawaya jr. je bilo že 48:25. Enajst njegovih točk od skupno 29 (zadel je sedem trojk) smo videli v drugi četrtini.

Ob polčasu zbistril glavo

Dončić je na svojo prvo zadeto trojko moral počakati do konca prvega polčasa, ko je Dallas povedel s 54:32, kljub vsemu pa ni bil zadovoljen s strelskim učinkom. Do odhoda na 15 minutni počitek je namreč zadel le eno iz petih poizkusov, prav tako zgrešil štiri proste mete, za dve točki pa bil polovično uspešen, kar je znašalo za skupnih sedem točk.

Luka Dončić je tekmo končal pri 21 točkah, 7 skokih in 5 asistencah. Foto: Guliverimage

Očitno je ob premoru zbistril glavo, saj je takoj po prihodu iz slačilnice dosegel sedem točk, Dallas pa je medtem uspešno nadzoroval prednost, ki se je gibala okoli številke 20. Gostje so imeli še naprej težave pri razvijanju igre, ob koncu tretje četrtine so zadeli vsega tri od 22 trojk.

Kleber odšepal z igrišča

Veliko je z meti izza črte 7,25 metra poizkušal tudi Dončić. Če je bil nerazpoložen v prvem polčasu, je bila slika v drugem nekoliko boljša. V zadnji četrtini je s svojim znamenitim korakom nazaj zadel tudi prek rok 213 cm visokega Jonasa Valančiunasa. S tretjo zadeto iz desetih poizkusov je tudi presegel mejo 20 točk. Zanimivo pa se mu je roka velikokrat zatresla pri prostih metih. Če so bili njegovi soigralci racionalni, jih je slovenski košarkarski virtuoz zgrešil kar sedem (2/9).

Dallas je držal Memphis na vajetih, zato je trener Rick Carlisle Dončića pospremil na klop šest minut pred koncem, saj se je zavedal, da ga bo potreboval že v noči na sredo, ko prihajajo Boston Celtics. Ni pa še jasno, ali bo lahko zaigral nemški center Maxi Kleber, ki si je ob začetku zadnje četrtine zvil gleženj in odšepal v garderobo ter se ni več vrnil nazaj.

Rekorden niz trajal 14 tekem, Miami brez Dragića do zmage

A je moral zvezdnik Dallasa kljub vsemu še enkrat stopiti na parket, saj igra moštva iz Teksasa ni bila povezana, gostje pa so zapretili in se nato minuto pred koncem približali na -10 (90:100). Vendar je bilo časa za morebiten preobrat premalo.

Dončić je za zmago prispeval 21 točk in s tem prekinil niz, ki je trajal 14 tekem. Na toliko obračunih je namreč presegel mejo 25 točk. A slovenskega košarkarja bolj zanima ekipni uspeh. In Dallas se je s šesto zmago v zadnjih osmih tekmah spet povzpel v območje, kjer je končnica bolj dosegljiva. Dva skalpa je zdaj oddaljen od osmega mesta, na katerem so Golden State Warriors – prav toliko zmag imajo še Denver Nuggets in San Antonio Spurs.

Ponoči je bil na delu tudi Miami Heat, ki ni mogel računati na pomoč Gorana Dragića - po poškodbi gležnja še ni nared. Kljub vsemu je Vročica vknjižila novo zmago proti Oklahomi. Za uspeh s 108:94 je največ točk prispeval Duncan Robinson (22), lanski finalisti pa se v vzhodni konferenci spet gibajo v območju končnice.

Liga NBA, 22. februar: Dallas Mavericks : Memphis Grizzlies 102:92

Hardaway jr 29, Luka Dončić 21 (met za 3 točke 3/10, za 2 5/8, prosti meti 2/9) 7 sk., 5 as., 2. ukr. žogi, blokada, 4 izg. žoge v 33 min; Morant 22, 9 as. Houston Rockets : Chicago Bulls 100:120

Nwaba 22; White 24, 10 sk., LaVine 21 Oklahoma City Thunder : Miami Heat 94:108

Gilgeous-Alexand 27; Robinson 22, Nunn 20, Adebayo 19, 13 sk., Butler 15, 9 as., Goran Dragić zaradi poškodbe gležnja ni igral Phoenix Suns - Portland Trail Blazers Utah Jazz - Charlotte Hornets Los Angeles Lakers - Washington Wizards Preložena tekma:

Indiana Pacers - San Antonio Spurs

