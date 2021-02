Dončićev hrvaški predhodnik obupal nad ligo NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mario Hezonja je v ligo NBA leta 2015 prišel kot velik up, a ni upravičil visokih pričakovanj.

Foto: Reuters

Hrvaški košarkar Mario Hezonja, ki je bil leta 2015 na naboru lige NBA izbran na visokem petem mestu, po petih letih zapušča najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu, v kateri ni upravičil visokih pričakovanj, in se vrača v Evropo. Okrepil je grški Panathinaikos.

Medtem ko Luka Dončić, ki je v ligo NBA tri leta za Hrvatom prav tako krenil kot peti nabor, blesti, Mario Hezonja nikoli ni upravičil visokega nabora leta 2015.

Takrat je kot 20-letnik po treh letih igranja za Barcelono v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu prišel kot eden najbolj vročih mladih evropskih košarkarjev, izbral ga je Orlando Magic.

Na Floridi je zdržal tri leta, ampak razočaral. Njegova najboljša sezona je bila zadnja, v kateri je na tekmo za Orlando dosegal 9,6 točke v povprečju. Veliko manj od pričakovanj.

Za Portland Trail Blazers je odigral 58 tekem. Foto: Reuters Potem ga je pot vodila v New York Knicks, pri katerih je zdržal vsega eno sezono (8,8 točke, 1,5 asistenca in 4,1 skoka na tekmo), v prejšnji sezoni pa igral za Portland Trail Blazers, s katerim je prvič (in za zdaj zadnjič) v svoji NBA karieri zaigral tudi v končnici.

Tudi tam je ostal vsega eno leto, potem pa ga je Portland novembra lani poslal v Memphis Grizzlies, za katere pa sploh ni zaigral. Manj kot mesec po prihodu so grizliji z njim prekinili pogodbo.

Od takrat je bil danes 25-letni Hezonja brez kluba, zdaj pa očitno obupal nad tem, da bi dočakal pravo NBA ponudbo in se odločil, da se vrne v Evropo. Danes je postal košarkar Panathinaikosa, s katerim je podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja za eno leto.

V hrvaški okrepitvi zvenečega imena pri Panathinaikosu vidijo rešitelja sezone, v kateri zeleno-belim ne gre najbolje.

V evroligi so trenutno šele na 15. mestu, v grškem prvenstvu pa so šestkratni evropski prvaki, ki se lahko pohvalijo s kar 38 državnimi naslovi, trenutno šele na četrtem mestu.