Zdovčevi izgubili pri vodilni Barceloni, Hezonja in soigralci utišali sovražni Pionir

V peklenskem vzdušju dvorane Pionir, do Maria Hezonje tudi sovražnem, je Unics Kazan v 12. krogu evrolige prišel do zmage nad Crveno zvezdo z 98:78. Vodilna Barcelona je s 96:73 odpravila zadnji Žalgiris, ki ga vodi Jure Zdovc, in se vrnila na prvo mesto. Drama med Asvelom in Monacom je za točko pripadla prvemu, Olympiacos do zanesljive zmage v Milanu.