Slovenijo bi rad vodil na olimpijskih igrah, toda …

Po štirih tekmah je slovenska moška reprezentanca znova brez selektorja. Po odhodu Rada Trifunovića je Aleksander Sekulić uspel obrniti trend, s porazom proti Ukrajini v Kijevu, ki ni mogel ogroziti napredovanja, pa je tudi zaključil svoj mandat. Negotovost o tem, kdo bo v prihodnje vihtel taktirko, bo po vsej verjetnosti trajala še kar nekaj časa. Ni pa skrivnost, da je ob stalnem pogledovanju proti Moskvi, kjer CSKA vodi grški strokovnjak in še pred nekaj meseci skorajšnji novi selektor Dimitrios Itoudis, kandidat tudi Sekulić.

Slovenija je kvalifikacije za EuroBasket 2020 zaključila s štirimi zmagami in dvema porazoma. Žreb skupin naj bi bil na sporedu 30.marca. Foto: FIBA

"Pogovorov o prihodnosti še ni. Ko smo se pred meseci pogovarjali o mojem delovanju, smo dosegli dogovor za zadnji dve kvalifikacijski okni. Vse ostalo je v rokah vodstva KZS. Jasno, jaz imam željo, da bi nadaljeval. V čast in ponos mi je, da sem lahko selektor. Kako pa se bodo odločili pri KZS in kako vidijo prihodnost reprezentance, pa je vprašanje za njih," pripoveduje 42-letni Sekulić, ki je bil v izbrani vrsti več let pomočnik, pred tem pa je bil tudi selektor mladinske in mlade reprezentance, medtem ko pa na klubski ravni deluje pri čemškem Nymburku, a tam kot pomočnik trenerja Orena Amiela.

V imenu Košarkarske zveze Slovenije v vsebinsko skopem slogu o naslednjih korakih razmišlja direktor reprezentance Matej Likar. "Seveda bi si vsi želeli, da bi bilo vprašanje selektorja že znano. Toda v danih razmerah, ko je tudi usoda državnih prvenstev malce negotova, čakamo. Vsekakor pa je to informacija, ki bi jo radi imeli v kratkem. Recimo vsaj v roko enega meseca," iz ukrajinske prestopnice odgovarja prvi operativec reprezentanc, medtem ko pa bosta imela glavno besedo bržčas pva moža zveze Matej Erjavec in Rašo Nesterović.

Luka Dončić bi se utegnil junija prvič po 17. 9. 2017 vrniti v slovensko reprezentanco. Foto: Guliverimage Vprašanje novega selektorja je še toliko bolj vroče zaradi poletnih kvalifikacij v Kaunasu (29. 6. – 4. 7.), kjer bo Slovenija poskušala doseči tisto, kar lovi že vse od osamosvojitve – nastop na olimpijskih igrah. To pot v Tokiu. Apetiti bodo večji tudi zaradi tega, ker bo lahko selektor v Litvi računal vsaj na pomoč Zorana Dragića, Klemna Prepelića, Žana Marka Šiška, Alekseja Nikolića in Jordana Morgana, morda tudi Gašperja Vidmarja, katerega status zaradi zdravstvenega stanja ostaja negotov, medtem ko pa bosta Luka Dončić in Vlatko Čančar na voljo, v koliko Dallas in Denver ne ugledata finala zahodne konference lige NBA.

Bolj zgovorno je bilo vodstvo reprezentanc ob pogovoru o zaključku kvalifikacij za EuroBasket 2022. "Če pogledamo naše želje pred začetkom kvalifikacij in končni rezultat, vidimo, da smo osrednji cilj izpolnili. Lahko smo zadovoljni s pristopom, tudi z igranjem določenih igralcev, od katerih smo želeli videti, kakšen bo njihov odziv. Obžalujem le, da kvalifikacij nismo zaključili z zmago. Žal smo imel imeli premalo razpoloženih igralcev, da bi se odlepili. Na drugi strani pa se je razigral Dzherom Rendl in gostiteljem prinesel zmago," pripoveduje selektor Sekulić, vesel, da je reprezentanca brez dela nosilce razširila svoj nabor igralcev.

Jaka Blažič v soboto proti Ukrajini sicer ni blestel, a je bil v večjem delu kvalifikacij motor izbrane vrste. Podobno kot v dresu Cedevite Olimpije. Foto: FIBA

Reprezentanco je prevzel po slabem nizu: 14 tekem, 10 porazov. Čeprav je bil igralski kader na zadnjih tekmah povsem primerljiv s predhodnimi akcijami ali celo šibkejši, pa je bila razlika v igralski mentaliteti očitna. Sekulić, pred tem tudi Trifunovićev pomočnik, se je, c slogu nepisanega trenerskega pravila, izognil komentiranju dela predhodnika. Priznal pa je, da je z reprezentanti novembra v Ljubljani opravil dolgo in poglobljen pogovor, katerega rezultat so bili drugačni izrazi na obrazih reprezentantov, začenši s kapetanom Edom Murićem, vodjo na parketu Jako Blažičem in ameriško okrepitvijo Jordanom Morganom, ki se sicer ni podal v Kijev.

"Bolj kot to, kaj je bilo, je pomembno, da smo zadnje tekme odigrali z veliko energijo. Igralci so se zavedali, da v kvalifikacijah ni slabih ekip. K tekmam so pristopili z večjo vnemo in motivacijo. Posledično je bilo meni in štabu lažje najti pot do zmag," pravi dvanajsti selektor v zgodovini moške članske reprezentance in dodaja: "Izhajati moramo iz sebe. Kaj lahko naredimo bolje? Na to vprašanje smo dobili odgovor. Fantom sem povedal, kaj pričakujem. Odziv na igrišču ste videli sami. Vesel sem, da smo spremenili razmišljanje širše slovenske javnosti. V pozitivno smer."