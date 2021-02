Slovenci so kvalifikacije za EP končali na drugem mestu

Z zmago Ukrajine nad Madžarsko so se končale tudi kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2022 v "slovenski" skupini. Vse tri reprezentance, ki so si zagotovile vstopnico za nastop na prvenstvu stare celine Ukrajina, Slovenija in Madžarska, so vknjižile štiri zmage, dva poraza in isto število točk. Ker so bile tudi v medsebojnih obračunih izenačene, je o končnem vrstnem redu odločala razlika med danimi in prejetimi točkami v medsebojnih tekmah. Prvo mesto je tako zasedla Ukrajina (+26), drugo Slovenija (+16), tretje pa Madžarska (-42).