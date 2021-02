Slavljenec Luka Dončić navdušil, konec vročega niza Brooklyna #video

V noči na nedeljo je bilo v ligi NBA odigranih sedem tekem. Dallas je na krilih najboljšega igralca Luke Dončića (27 točk, 7 asistenc in 6 skokov) v gosteh odpravil Brooklyn (115:98), pri katerem je od zvezdniškega trojčka nastopil le James Harden, in prekinil niz osmih zaporednih zmag Newyorčanov. To je bila zadnja tekma Ljubljančana pred 22. rojstnim dnevom, ki ga praznuje danes, 28. februarja. Denver je ugnal Oklahoma City Thunder za 30 točk, Vlatko Čančar pa se v 6 minutah ni vpisal med strelce.

Brooklyn Nets : Dallas Mavericks 98:115 (82:94, 64:68, 26:38)

Učinek Luke Dončića: 27 točk (met za tri 3/10, met za dve 8/11, prosti meti 2/6, 6 sk., 7 asist., 2 ukr. žogi, 1 izg. žoga v 34 minutah)

Mladi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki že zdaj spada med največje zvezdnike lige NBA, je odigral zadnjo tekmo pri 21 letih. Tik pred 22. rojstnim dnevom, ki ga praznuje danes (28. februarja), kar bo ljubiteljem statistike na drugi strani velike luže v teh dneh zagotovo podalo primerno iztočnico za številne primerjave in analize, se je predstavil še na gostovanju v New Yorku. Prvič v tej sezoni se je pomeril z Brooklyn Nets, ki mu gre dobro, saj je pod vodstvom Steva Nasha drugo najuspešnejše moštvo vzhodne konference.

Vrhunci dvoboja v New Yorku:

Do srečanja z Dallasom je nanizal kar osem zmag, nato pa se je odsotnost kar dveh velikanov, ki sestavljata zvezdniški trojček pri Brooklynu, izkazala za prevelik primanjkljaj. Brez Kevina Duranta (zaradi poškodbe stegenske mišice je izpustil že sedem tekem), ki ga na parket ne bo še nekaj časa in bo primoran preskočiti tudi spektakel All-Star v Atlanti (7. marca), in Kyrieja Irvinga (operativni poseg v desni rami), se ni mogel enakovredneje kosati z gosti iz Teksasa, ki so vodili večji del srečanja in na koncu zmagali za +17 (115:98).

Harden v prvem počasu 25, Dončić 19 točk

Dončić je odigral še zadnjo tekmo v ligi NBA pri 21 letih. Foto: Reuters Začetek dvoboja so zaznamovali natančni meti z razdalje. Pri njih so prednjačili gostje iz Dallasa, ki so hitro povedli z 21:10. Dončić je do takrat že dosegel 8 točk, Brooklyn pa je po prvi minuti odmora pokazal zobe in odgovoril s strelskim nizom Jamesa Hardna, ki je ob odsotnosti Duranta in Irvinga prevzel na svoja pleča glavnino nalog v napadu.

Mrežice so z delnim rezultatom 10:0 ujele priključek, nato je sledil vroči strelski obračun najboljših strelcev obeh ekip, tako Dončić kot Harden sta že v uvodni četrtini dosegla vsak po 15 točk, slovenski reprezentant pa je imel za razliko od nekdanjega bradatega asa Houstona, ki je eno izmed trojk zadel tudi ob prekršku LD77, na svoji strani bolj razigrane soigralce. Z njihovo pomočjo, iz igre so metali kar 60-odstotno, so si Mavericks po prvi četrtini zagotovili lepo vodstvo (38:26).

Na začetku druge četrtine je vsaj eno trojko zadelo že sedem igralcev Dallasa, med njimi pa presenetljivo ni bilo povratnika Kristapsa Porzingisa, ki je zaradi bolečin v hrbtu izpustil zadnje tri tekme, tokrat pa se je bolj osredotočal na mete s krajše razdalje. Brookyln je po zaslugi neumornega Hardna, do konca prvega polčasa je dosegel kar 25 točk, držal sorazmeren stik z gosti.

Trojka Jamesa Hardna ob prekršku Luke Dončića:

Prednost Dallasa ni bila velika, tudi zaradi nenatančnosti Dončića pri izvajanju prostih metov. V drugi četrtini je zgrešil vse štiri. Newyorčani so se tako približali na -4 (64:68), Dončić se je lahko pohvalil z 19 točkami, ob manj uspešnih obrambah pod obema košema pa se je nakazoval visok končni rezultat dvoboja.

Gostitelji niso več verjeli v preobrat

Ljubljančan je prvi met za dve točki zgrešil šele v tretji četrtini. Če je Dallas na gostovanju v Philadelphii izgubil kar 22 žog, pa jih je proti Brooklynu le 9. Foto: Reuters Nadaljevanje pa je ponudilo povsem drugačen obraz. Izbranci Ricka Carlisleja so povzdignili raven igre v obrambi. Brooklyn je naletel na silovite težave. Bile so tako velike, da je do konca srečanja dosegel zgolj še 34 točk, manj kot jih je denimo zgolj v drugi četrtini. V tem delu dvoboja se je razigral Porzingis, pomemben strelski delež pa so dodali tudi Jalen Brunson, Tim Hardaway Jr., Dorian Finney-Smith in Josh Richardson. Prav vsi so na koncu dosegli dvomestno število točk, prednjačil pa je kdo drug kot Dončić, ki je prispeval 27 točk, pa tudi 7 asistenc in 6 skokov, obenem pa izgubil le eno žogo (Harden, organizator večine napadov Brooklyna, jih je denimo šest). V času, ko je bil na parketu, je bil Dallas boljši za +21.

Zelo podobna je bila razlika v prid Dallasa (108:99) sredi zadnje četrtine, ko je zapustil parket. Prednost je bila dovolj velika, da je lahko Carlisle najboljšim igralcem omogočil dodaten počitek, priložnost pa ponudil rezervistom. Da gostitelji, ki so zaostajali že za -22, niso več verjeli v preobrat, je dokazoval tudi predčasen odhod Hardna na klop.

Vrhunci Luke Dončića proti Brooklynu:

Dallas je tako dokaj suvereno prikorakal do 16. zmage, s katero je izenačil razmerje zmag in porazov v tej sezoni, oslabljeni Brooklyn pa je po osmih zaporednih zmagah naletel na boljšega tekmeca, a v vzhodni konferenci še vedno zaseda visoko drugo mesto. Izgubila je tudi Philadelphia, vodilno moštvo vzhoda, ki jo je presenetljivo ugnal Cleveland. Favoritom ni pomagalo niti 42 točk kamerunskega centra Joela Embiida.

Sabonis namesto Duranta, Tatum v začetni postavi

Poškodovani zvezdnik Brooklyn Nets Kevin Durant ne bo mogel zaigrati na bližajoči se zvezdniški tekmi All-Stars (7. marca v Atlanti), kjer bi bil sicer kapetan ekipe. V začetni peterki ga bo nadomestil as Bostona Jayson Tatum, priložnost za drugi zaporedni nastop na spektaklu pa bo naknadno dočakal center Indiane Domantas Sabonis.

Indiana @Pacers Forward @Dsabonis11 has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Nets Forward Kevin Durant in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/aSkWTI1Asf — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 26, 2021

Že osmi trojni dvojček Jokića

Denver Nuggets je v gosteh nadigral Oklahoma City Thunder (126:96). Srbski as Nikola Jokić je ustvaril že osmi trojni dvojček v tej sezoni (19 točk, 13 asistenc in 11 skokov), v napadu pa sta bila od njega učinkovitejša Jamal Murray (26) in Michael Porter Jr. (20). Kanadčan Murray tako nadaljuje z odmevnimi predstavami, saj je na zadnjih tekmah v povprečju dosegel 30,1 točke.

Jokić je v karieri zbral že 49 trojnih dvojčkov v ligi NBA:

''Danes je bila to naša košarka. Igrali smo drug za drugega,'' je bil po visoki zmagi, s katero je prekinil slabše rezultatsko obdobje (štirje porazi na zadnjih šestih tekmah), zadovovljen trener Denverja Michael Malone. Slovenskemu reprezentantu Vlatku Čančarju je ponudil slabih šest minut, v katerih Primorec ni vrgel na koš, se je pa v statistiko vpisal z asistenco in skokom.

Liga NBA, 27. februar: Brooklyn Nets : Dallas Mavericks 98:115

Harden 29 (met iz igre 9/21), 7 sk., 6 asist., 6 izg. žog, Brown (9 sk.) in Green 12; Donćić 27 (met za tri 3/10, met za dve 8/11, prosti meti 2/6), 7 asist., 6 sk., 2 ukr. žogi, 1 izg. žoga v 34 minutah, Porzingis 18, Brunson 14, Hardaway Jr. 13, Finney-Smith 12, 8 sk. Oklahoma City Thunder : Denver Nuggets 96:126

Bazley 22, Roby (9 sk.) in Jerome 15; Murray 26, Porter Jr. 20, 10 sk., Jokić 19 (met iz igre 8/10), 13 asist., 11 sk., Barton 15, Čančar 0, 1 sk., 1 asist. v 6 minutah Philadelphia 76ers : Cleveland Cavaliers 109:112*

Embiid 42, 13 sk., Simmons 24, 8 asist., 7 sk., Sexton 28, Garland 25, 9 asist., Okoro 15, 8 sk. Washington Wizards : Minnesota Timberwolves 128:112

Beal 34 (met iz igre 12/23), 8 sk., Westbrook (14 sk., 12 asist.) in Bertans (trojke 5/11) 19, Mathews 18, 9 sk.; Towns 23, 11 sk., Edwards 21, Reid 17, Nowell 15 New York Knicks : Indiana Pacers 110:107

Randle 28, 10 sk., Barrett 24, Rose 17, 11 asist.; McDermott 20, McConnell 17, 12 asist., Sabonis 15, 9 asist. Orlando Magic : Utah Jazz 109:124

Vučević 34 (trojke 5/7), 8 sk., Fournier 16; Mitchell 31 (trojke 5/8), Clarkson 18, Ingles 17 San Antonio Spurs : New Orleans Pelicans 117:114

DeRozan 32, 11 asist., Aldridge 21, Murray 18, Walker 17; Ingram 29, Williamson 23, 14 sk., Bledsoe 19, Ball 16 * po podaljšku

