Dončić je tekmecem ukradel čarovnijo

Tekmecu je čarovnijo prepustil le v imenu. Na parketu jo je vzel v svoje roke. Raznovrstni ljubljanski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je namreč z všečno predstavo na gostovanju pri Orlando Magic (33 točk, 10 skokov, 9 asistenc) dobil balkanski obračun s črnogorskim tekmecem Nikolo Vučevićem (29 točk, 15 skokov) in Dallas Mavericks popeljal do druge zaporedne zmage in skupno 17. v sezoni (130:124).

Le ena asistenca je Luka Dončića ob vrnitvi v Orlando, kjer je v ''mehurčku'' preživel zajeten del preteklega leta, ločila od novega trojnega dvojčka. A je kljub zgrešenim metom soigralcev z izdelanih položajev po njegovi podaji ni pretirano pogrešal ali objokoval. Bolj vesel je bil druge zaporedne zmage v gosteh in skupno devete na zadnjih enajstih tekmah. Zadovoljen je bil lahko tudi z ekipno predstavo in kajpak svojim prispevkom. Ob zanj nadpovprečni strelski natančnosti je v slabih 37 minutah in pol dosegel 33 točk (met 2 točki 7:12, za tri točke 5:10, prosti meti 4:6). Prav ob zvoku sirene je vknjižil deseti skok. Dodal pa je še devet asistenc.

Zdaj že 22-letni Ljubljančan je znova postregel z igrivo predstavo, v kateri je v napadu stavil na dva pola. Po eni strani je tekmeca spravljal v obup z meti za tri točke, hkrati pa se je s fizično močjo in dolgimi koraki zlahka prebijal tik pod obroč. Na roko mu je šla tudi razpoloženost spremljevalnega orkestra, ki ga je večkrat razporedil za črto za tri točke, kjer je krožila žoga.

LD 77 je dobil balkanski dvoboj Foto: Guliver Image Poleg Dončića, ki je bil znova prvi strelec, skakalec in asistent Dallasa, se je tokrat v vlogi učinkovitega aduta s klopi predstavil Jalen Brunson (25 točk), nepredvidljivi Kristaps Porzingis pa se je podpisal pod dvojnega dvojčka (17 točk, 10 skokov). Podobno velja za Orlandovega Nikolo Vučevića (29 točk, 14 skokov), le da je bilo njegovo zadovoljstvo precej manjše.

Sicer pa je bila zasedba Orlanda na vodilni strani le na prehodu med prvo in drugo četrtino. Največ s sedmimi točkami naskoka (28:21). Dallas je imel ob močnejšem skoku, boljšem odstotku zadetih metov in širši paleti strelcev večinoma tekmo pod nadzorom. A ker se je prednost do začetka zadnje četrtine le redko dvignila nad dvomestno število točk, je domača zasedba, ki jo vodi Steve Clifford, le upala na preobrat. Predvsem ob všečni predstavi evropskega dvojca s Floride Evan Fournier-Nikola Vučević. Še bolj uspešni pa so bili Evropejci v Dallasovih dresih. Maxi Kleber, Dončić in Porzingis so namreč skupaj dosegli 63 točk. Del tudi ob udarnem teksaškem vstopu v zadnjo četrtino.

In ko je Luka na polovici tega dela tekme najprej zaključil s polaganjem in v naslednjem napadu atraktivno žogo prepustil Dorianu Finneyu-Smithu, se je pri rezultatu 120:102 zdelo, da je domači odpor strt. Pa ni bil povsem. Delni rezultat 11:1 je še nekoliko začinil tekmo. Vse do trenutka, ko je žogo vnovič vzel Dončić, se ob menjavi zazrl v tekmečeve oči, storil globok korak nazaj ter minuto in pol pred koncem zadel za tri točke (126:115). Časa za vnovičen floridski lov je bilo nato premalo, pa čeprav se je na koncu prednost gostov stopila na vsega šest točk.

Druga zaporedna zmaga v gosteh Foto: Guliver Image

Ob vstopu v drugo polovico rednega dela je Dončićeva druščina s sedemnajsto zmago na 33. tekmi vnovič prestopila prag 50-odstotne uspešnosti. Vseeno še zaostaja za mesti, ki vodijo neposredno v končnico. V tem tednu košarkarje Dallas Mavericks v noči na četrtek čaka še obračun z Oklahomo City Thunder, nato pa se bo Dončić drugo leto zapored predstavil na tekmi zvezd. V nedeljo bo ekshibicijski vrhunec sezone gostila Atlanta. Redni del lige pa se bo za slovenskega zvezdnika nato nadaljeval prihodnji četrtek s tekmo proti San Antonio Spurs.

Liga NBA, 1. marec: Orlando Magic : Dallas Mavericks 124:130

Vučević 29 (15 skokov), Fournier 26; Dončić 33 točk (10 skokov, 9 asistenc), Porzingis 17



Philadelphia 76ers : Indiana Pacers 130:114

Milton 26, Embiid 24: Brogdon 20, Summer 18



2.00 Chicago Bulls - Denver Nuggets

2.00 New Orleans Pelicans - Utah Jazz

2.30 San Antonio Spurs - Brooklyn Nets

3.00 Houston Rockets - Cleveland Cavaliers

4.30 Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets

Lestvica:

Preberite še: