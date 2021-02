Miami Heat in Goran Dragić lovijo še šesto zaporedno zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aktualni podprvaki lige NBA, košarkarji moštva Miami Heat z našim zlatim kapetanom Goranom Dragićem, so v naletu. Izgubili niso že pet zaporednih tekem, v noči na ponedeljek pa v domači dvorani American Airlines gostijo Atlanta Hawks, moštvo Traeja Younga, ki v vzhodni konferenci zaseda enajsto mesto.

Goran Dragić se je po daljši odsotnosti v četrtek vrnil na parket in že takoj Miamiju s 15 točkami pomagal do zmage nad Torontom, Na svoji drugi tekmi po prisilnem počitku zaradi poškodbe gležnja je bil še boljši in s 26 točkami izenačil svoj strelski rekord v tej sezoni. Bo tokrat pri Atlanti še nadgradil svoj učinek?

Liga NBA, 28. februar: 21:30, Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers 1:00, Boston Celtics - Washington Wizards 2:00, Detroit Pistons - New York Knicks 2:00, Houston Rockets - Memphis Grizzlies 2:00, Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 2:00, Miami Heat - Atlanta Hawks 3:00, Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns 4:00, Sacramento Kings - Charlotte Hornets



Prestavljeno:

Toronto Raptors - Chicago Bulls

Lestvica:

