Vlatko Čančar je vendarle prišel na okus

Kar 20 minut in 25 sekund, kolikor jih je prebil na parketu ob zmagi Denverja nad Chicagom (118:112), je z naskokom najzajetnejša minutaža Vlatka Čančarja v njegovi kratki karieri v ligi NBA, ki je sicer tesno povezana s fitnesom in rezervno klopjo. Dovolj tudi za nov osebni rekord - 8 točk.

Medtem ko je v noči na torek Luka Dončić na še trinajsti tekmi v sezoni presegel mejo 30 točk in z zavidljivo statistiko na pragu novega trojnega dvojčka (33 točk, 10 skokov, 9 asistenc) Dallas popeljal do zmage nad Orlandom, pa je po dolgem času s pravimi košarkarskimi pljuči znova zadihal njegov reprezentančni soigralec z zlatega EuroBasketa 2017 Vlatko Čančar. Če je na kar 17 tekmah tekoče sezone ob pobiranju "odpadnih" minut Koprčan na parketu skupaj prebil 64 minut, pa mu jih je v zadnji noči trener Mike Malone namenil kar 20 in pol.

Foto: Guliver Image Čančar je ponujeno priložnost s pridom izkoristil in bil izjemno aktiven. Ob samozavestni predstavi je dosegel osem točk (met za 3 točke 1:3, za 2 točki 2:3, prosti meti 1:1), ujel štiri odbite žoge ter vknjižil še po eno asistenco in pridobljeno žogo. Predvsem pa je, v nasprotju z večino predhodnih izkušenj, ko je na parket stopil v zadnjih minutah in kljub igralni želji spremljal tekanje košarkarjev v že odločeni tekmi in čakanje na zadnjo sireno, zaigral v povsem aktivni in tekmovalni fazi tekme.

Ob tem, ko je Čančar popravil svoj strelski rekord (8 točk) ter izenačil najvišje število skokov in asistenc, je njegov Denver premagal Chicago (118:112), za kar je bil z novo vrhunsko predstavo najbolj zaslužen srbski center Nikola Jokić (39 točk, 14 skokov, 9 asistenc).

V drugi sezoni v ligi NBA je bila to šele tretja omembe vredna izkušnja za Čančarja, ki sicer potrpežljivo čaka na priložnost in vestno krepi svoje telo. V pretekli sezoni je namreč na tekmi proti Utah Jazz prejel dobrih 16 igralnih minut, pretekli petek pa je v soočenju z Washingtonom igral deset minut. Ob močni konkurenci na krilnih in centrskih položajih so tovrstne priložnosti razumljivo redke, predvsem ob ambiciozni naravnanosti Denverja. Ta sicer z 19 zmagami in 15 porazi trenutno zaseda sedmo mesto lestvice zahodne konference, kar je manj od pričakovanj.

Vlatko Čančar: leta 2015 in leta 2021 Foto: Sportida/Getty Images

Čančar, ki izhaja iz koprske košarkarske šole, a se je uveljavil pri ljubljanski Olimpiji in predvsem Megi, pred odhodom v ligo NBA pa igral še za Burgos, ima sicer povsem čvrsto pogodbo z Denverjem tudi za prihodnjo sezono. V treh letih bo zaslužil štiri milijone ameriških dolarjev, sam pa želi dokazati, da je kos izzivom lige NBA. Ob tem bi mu vsekakor prav prišla tudi kakšna dobra reprezentančna izkušnja. Prva priložnost se ponuja v junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre, v katerih pa bo slovenski dres oblekel le, če se z Denverjem od boja za naslov prvaka poslovi pred konferenčnim finalom.

Slovenci in njihovi rekordi v ligi NBA