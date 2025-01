LA Clippers so trenutno šesta ekipa zahoda, nazadnje pa so grdo izgubili v San Antoniu, kjer so jih Spurs premagali kar s 122:86. Pred tem so dobili tri zaporedne spopade z Memphisom, Golden Statom in New Orleansom. Oklahoma je bila nazadnje poražena 18. decembra v Milwaukeeju, odtlej je nanizala sedem zmag.

Branilci naslova iz Bostona se bodo ponoči ustavili pri Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors pričakujejo Philadelphia 76ers, Miami Heat Indiana Pacers, Milwaukee Bucks pa Brooklyn Nets.

V glasovanju za tekmo All Star vodita ... Po prvem štetju glasov navijačev za košarkarje, ki bodo 16. februarja v San Franciscu nastopili na tekmi vseh zvezd (All Star) vodita Nikola Jokić iz Denver Nuggets na zahodu in Giannis Antetokounmpo iz Milwaukee Bucks na vzhodu. Grški reprezentant je zbral dobrih milijon in 710 tisoč glasov, srbskemu zvezdniku so jih navijači namenili dobrih milijon in 420 tisoč. Med branilci je na zahodu na drugem mestu slovenski zvezdnik Luka Dončić (Dallas Mavericks), ki si ga v prvi postavi tekme vseh zvezd želi videti dobrih 870 tisoč ljubiteljev košarke. Pred Ljubljančanom je uvrščen zvezdnik Oklahome Shai Gilgeous-Alexander (1,053,683 glasov). Med branilci na vzhodu vodi LaMelo Ball iz Charlotte Hornets (947,444). Denver’s Nikola Jokic and Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo are leading the NBA’s first 2024-25 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/eQeU60l673 — Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2025

Dallas Mavericks naslednja tekma čaka v soboto zjutraj (2.30) po slovenskem času, Luka Dončić proti Cleveland Cavaliers še ne bo zaigral, trener teksaškega moštva Jason Kidd pa bo na zahtevnem testu pogrešal tudi kaznovanega Najia Marshalla in poškodovanega Danteja Exuma.

