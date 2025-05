Šest slovenskih nepremičninskih agencij je lani preseglo milijon evrov prihodkov, kar nekaj pa se je magični meji zelo približalo, razkriva analiza Bizi. Največ prometa je opravila agencija Nepremičninska družba, ki v Sloveniji obvladuje mednarodno franšizo RE-MAX. Čeprav je podjetje imelo 3,69 milijona evrov prihodkov (slab milijon evrov več kot leta 2023), pa je dobiček znašal 22 tisoč evrov. Podjetje se ne nahaja na seznamu lestvice agencij, ki imajo največ zaposlenih nepremičninskih posrednikov.

Ravno nasprotno pa je pri nepremičninski agenciji Stoja Trade, ki je imelo pol milijona evrov manj prihodkov kot Nepremičninska družba. Stoja Trade – podjetje znanega nepremičninskega posrednika Zorana Đukića – je imelo skoraj milijon evrov dobička (približno 150 tisoč evrov več kot v letu 2023), kar je lanski rekord med agencijami. Stoja Trade je tudi največji zaposlovalec v sektorju, redno zaposlenih je 12 oseb.

V nadaljevanju članka lahko preverite, koliko prihodkov je ustvarilo deset najuspešnejših nepremičninskih agencij, kakšni so bili najvišji zaslužki agencij, kdo je največji delodajalec in kje so najvišje plače.

Skoraj 24 milijonov evrov prihodkov

20 največjih nepremičninskih agencij je imelo v letu 2024 skoraj 24 milijonov evrov prihodkov. Poleg Nepremičninske družbe in Stoja Trade so več kot milijon evrov prihodkov zabeležile še štiri agencije. Štajerski agenciji Nepremičnine Maribor in 24nep sta poslovno leto končali tik pod magično mejo enega milijona prihodkov. Na dnu lestvice so se znašle agencije s pol milijona evrov letnih prihodkov iz poslovanja v letu 2023.

Ob spodnjih številkah v tabeli je treba opozoriti, da nekatere mednarodne franšize v Sloveniji sodelujejo z različnimi podjetji. Posledično – čeprav na trgu nastopajo z enako storitvijo – so na lestvici veliko nižje, saj nismo seštevali prihodkov posameznih podjetij.

Milijonski prihodki, dobiček pa ...

Kot smo že omenili, je največji dobiček – skoraj milijon evrov – zabeležila nepremičninska agencija Stoja Trade. Deset najbolj dobičkonosnih nepremičninskih agencij je skupaj zabeležilo le dva milijona evrov dobička. Na seznamu se je znašel celo samostojni podjetnik.

69 zaposlenih

Deset največjih delodajalcev med nepremičninskimi agencijami ima 69 zaposlenih. Največji delodajalec je Stoja Trade.

Katere nepremičninske agencije pa dajejo najvišje plače svojim zaposlenim pa si lahko ogledate v spodnji tabeli.