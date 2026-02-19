Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Konec "dopusta" za ligo NBA. Kaj pa Dončić?

Luka Dončić | Luka Dončić je zadnje štiri tekme pred All-Star koncem tedna izpustil zaradi poškodbe. | Foto Guliverimage

Luka Dončić je zadnje štiri tekme pred All-Star koncem tedna izpustil zaradi poškodbe.

Foto: Guliverimage

Po All-Star tekmi in tradicionalnem nekajdnevnem odmoru se bo v noči na petek nadaljeval boj v ligi NBA. Na sporedu bo kar deset tekem, a v pogonu še ne bo Los Angeles Lakersov, ki jih naslednja preizkušnja čaka v noči na petek. Na delu pa bodo med drugim njihovi naslednji tekmeci, LA Clippersi, ki jih čaka domači spopad z Denver Nuggetsi. Obeta se tudi derbi na vzhodu med New York Knicksi in Detroit Pistonsi. San Antonio Spursi se bodo pomerili s Phoenix Sunsi, Boston pa bo na delu pri Golden Statu.

Luka Dončić je zaradi poškodbe leve zadnje stegenske mišice izpustil zadnje štiri tekme Los Angeles Lakersov pred premorom za tekmo vseh zvezd. Čeprav je lahko igral na nedeljski tekmi vseh zvezd, je bilo to v omejenem obsegu. Dončić je na prvi tekmi ekipe World proti USA Stars odigral le pet minut, na drugi tekmi proti ekipi USA Stripes pa ni nastopil.

Še vedno obstaja zaskrbljenost glede Dončićeve razpoložljivosti, ko bodo Lakersi v petek nadaljevali ligo NBA s srečanjem proti Los Angeles Clippersom. Dončić o tem, ali bo zaigral za Lakerse proti Clippersom, po All-Star koncu tedna še ni podal jasnega odgovora. "Bomo videli," je dejal takrat, nato pa je v družbi očeta Saša Dončića za nekaj dni odpotoval v Mehiko na oddih.

Vseeno pa je pred tem slovenski košarkar izrazil nekaj optimizma glede svojega zdravja, ko so ga vprašali, kakšno je bilo stanje njegove stegenske mišice med kratkim nastopom na tekmi vseh zvezd. "Bilo je dobro," je povedal Dončić. "Želel sem si nastopiti, navijači so me izglasovali, zato sem si želel biti tam, biti del tega in počutil sem se dobro," je dejal Slovenec. Tudi trener JJ Redick je pred premorom dejal, da verjame, da bo Dončić "v redu", ko se bo ekipa vrnila v akcijo, a za zdaj še ni podatkov, kdaj bo Dončić znova stopil na parket.

Jezerniki so v tekmah, ki jih je Dončić nazadnje izpustil, zabeležili dve zmagi in dva poraza.

 Liga NBA, 19. februar:

