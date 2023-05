Slaba novica za Lakers: Denver z Jokićem doma ne izgublja

Ball Arena, dom Denver Nuggets, je v tej končnici neosvojljiva trdnjava za goste. Nikola Jokić in druščina sta doma dobila vseh sedem tekem. V noči na petek bodo skušali zmagati še osmič in v finalu zahodne konference proti Los Angeles Lakers vodstvo v skupnih zmagah povišati na 2:0. Svoje načrte pa imata tudi LeBron James in Anthony Davis …

Po maestralni predstavi Nikole Jokića (34 točk, 21 skokov in 14 asistenc), ki so mu na prvi tekmi konferenčnega finala zmanjkale le tri asistence in bi trojni dvojček dopolnil že v prvem polčasu, navijači Denverja komaj čakajo novi nastop srbskega centra. Dvakratni dobitnik priznanja MVP, ki pa je letos pristal v rokah Joela Embiida, kamerunskega centra Philadelphia 76ers (slednji pa so že izpadli iz boja za naslov prvaka), je v življenjski formi. Dvakrat zapored je dosegel trojni dvojček, ob katerem je presegel mejo 30 točk.

Ni manjkalo veliko, da bi srbski zvezdnik postregel s trojnim dvojčkom že po prvem polčasu prve tekme z Los Angeles Lakers. Foto: Reuters

Denver je na prvi tekmi proti gostom iz Losa Angelesa dosegel kar 132 točk, največ v letošnji končnici, v napadu pa je ob Jokiću, ki je ob koncu tretje četrtine za nameček navdušil še s potezo srečanja, atraktivno trojko ob pisku sirene, izstopal tudi Jamal Murray (31 točk). Jezerniki so v tretji četrtini zaostajali že za −21, a se niso predali. Pokazali so karakter in se vrnili v igro. LeBron James (26 točk, 12 skokov in devet asistenc) je v zadnji minuti zapravil trojko za izenačenje, svojo kakovost pa je znova dokazal Anthony Davis (40 točk in deset skokov). Največja zvezdnika Jezernikov sta tako predstavlja največjo nevarnost obrambi Denverja.

LeBron James bo skušal danes s soigralci vrniti Denverju milo za drago in izenačiti rezultat na 1:1. Foto: Reuters

Slovenski reprezentant Vlatko Čančar (Denver) na prvi tekmi proti LA Lakers ni dočakal priložnosti za nastop. Sodeč po dogajanju v končnici jo bo le v primeru, če bi jo kateremu izmed soigralcev zagodla višja sila, ali pa bi si katera izmed ekip že krepko pred koncem priigrala velikansko oz. neulovljivo prednost. Do takrat pa bo Koprčan bodril soigralce s klopi in imel kaj videti, saj lahko spremlja vrhunsko košarko.

Liga NBA, 18. maj: