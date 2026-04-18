Ne le Lakersi, velike skrbi ima tudi Houston

Čakanja je konec. V ligi NBA se bo danes začela končnica lige NBA. Ob 19. uri po slovenskem času bosta boje odprli ekipi Cleveland Cavaliers in Toronto Raptors. Ob 2.30 po slovenskem času pa bodo prvič na delu tudi Los Angeles Lakersi, ki bodo brez poškodovanih Luke Dončića in Austina Reavesa v Crypto.com areni gostili Houston Rocketse. Zaradi težav s kolenom je pri Raketah pod vprašajem nastop prvega zvezdnika Kevina Duranta. V prvem krogu končnice bo skupaj nastopilo 16 moštev, ki bodo za napredovanje potrebovala štiri zmage.

Los Angeles Lakersi v končnico vstopajo kot vodilno moštvo pacifiške divizije oziroma četrta najboljša ekipa zahoda. V dosedanjem poteku sezone so zbrali 53 zmag in 29 porazov. Njihova prva ovira na poti do šampionskega prstana pa bo moštvo Houston Rockets, ki je tekmovanje v zahodni konferenci končalo na petem mestu oziroma mesto za košarkarji iz Los Angelesa. A Lakersi se bodo morali vsaj na uvodu znajti brez Luke Dončića in tudi Austina Reavesa, ki po težavah s poškodbama še nista nared. Najboljši strelec lige, Dončić, je poškodbo stegenske mišice staknil 4. aprila prav na tekmi proti Oklahomi in po napovedih onkraj luže ne bo mogel pomagati svojemu moštvu vsaj do 1. maja.

Moštvi sta letos odigrali tri tekme, od katerih so dve dobili Lakersi, eno pa Houston, ki je bil sicer v rednem delu najboljša skakalna ekipa v ligi. Ob odsotnosti Dončića bodo številne oči uprte v dva veterana. Pri košarkarjih iz mesta angelov je to nedvomno LeBron James, medtem ko bo pri Houstonu soigralce do uspeha skušal pripeljati Kevin Durant. A tudi tu ni šlo brez zapletov.

Oči bodo uprte v LeBrona Jamesa. Foto: Reuters

Medtem ko je imel James v zadnjih dneh nekaj težav s trdovratnim prehladom, zaradi katerega je nastradal tudi njegov glas, pa ima še več težav Durant, ki je pred prvo tekmo končnice vprašljiv, saj ima težave s kolenom. Pri ESPN so poročali, da se je Durant poškodoval med treningom ta teden, vendar so Rocketsi optimistični, da njegovo koleno med serijo ne bo predstavljalo večje težave in da naj bi 37-letni Durant skoraj zagotovo stisnil zobe in že na prvem obračunu pomagal svoji ekipi. Zaradi poškodb sta že tako ali tako prečrtana Fred VanVleet in Steven Adamsm, manko predvsem VanVleeta pa je odlično zakrpal Alperen Sengun.

Glavna vloga pri Lakersih bo ob odsotnosti Reavesa in Dončića pripadla Jamesu, ki je v svoji 23. sezoni v ligi NBA na 60 tekmah v rednem delu v povprečju dosegal 20,9 točke, 6,1 skoka in 7,2 podaje. "Ni imel dobre sezone, ne odlične, imel je izjemno sezono," je dejal glavni trener Lakersov JJ Redick. "Sploh če upoštevamo dejstvo, da je v 23. sezoni in je star 41 let," je še dodal trener Lakersov.

Liga NBA, 18. april, končnica:

Pari končnice: Zahod: Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /0:0/

Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /0:0/

Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /0:0/

San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /0:0/ Vzhod: Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /0:0/

Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /0:0/

New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /0:0/

Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /0:0/ // izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

