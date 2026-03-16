Dva razloga, da je nocojšnja tekma za Lakerse tako pomembna

Los Angeles Lakersi v noči na torek (2.30) igrajo za šesto zaporedno zmago, tekmec je Houston, ena od treh ekip, s katerimi se borijo za tretje mesto v zahodni konferenci, ki prinaša lažjega nasprotnika v prvem krogu končnice. Do konca rednega dela jih čaka samo še 15 tekem. Obenem ima LA s Houstonom neporavnane račune s prejšnje tekme.

Luka Dončić in Los Angeles Lakersi so na novi zahtevni preizkušnji, proti še enemu neposrednemu tekmecu za tretje mesto na lestvici zahodne konference. V nedeljo so po podaljšku in odločilnem košu Luke v zadnji sekundi premagali Denver Nuggetse, pred tem tudi Minnesoto Timberwolvese, zdaj jih čakajo še Houston Rocketsi. Vse te tri ekipe imajo 41 zmag, eno manj od Lakersov. Ti so dvig forme nedavno potrdili tudi z zmago proti New York Knicksom, tretjeuvrščeni ekipi vzhodne konference.

Kevin Durant Foto: Reuters Los Angeles in Houston sta se to sezono že pomerila, na božični dan so Rocketsi zmagali s 119:96. Takrat je bil s 26 točkami najboljši strelec tekme Amen Thompson, Dončić je dosegel eno manj. To je bil za Jezernike tretji zaporedni poraz, v obrambi so bili decembra precej slabi.

Prvi strelec ekipe iz Teksasa je veteran Kevin Durant, ki v povprečju na tekmo dosega 26,1 točke. Dončić ima povprečje kar 32,8 točke, vse boljši pa je Austin Reaves (24 točk na tekmo). Pri Lakersih ključni igralci ta hip nimajo težav s poškodbami, Rockets so že pred časom za celotno sezono ostali brez Freda VanVleeta (kolenske vezi) in Stevena Adamsa (gleženj), zaradi težav s hrbtom pa je vprašljiv nastop Alperena Senguna (20,2 točke in 8,9 skoka na tekmo).

Liga NBA, 16. marec:

