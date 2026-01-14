Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sreda,
14. 1. 2026,
21.00

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Denver Nuggets Dallas Mavericks Liga NBA Liga NBA

Liga NBA, 14. januar

Še pred letom dni bi bil to epski spektakel, zdaj pa …

Avtor:
S. K.

Luka Dončić Nikola Jokić | Še pred letom dni bi bili ob spopadu Dallasa in Denverja priča takšnemu prizoru. | Foto Guliverimage

Še pred letom dni bi bili ob spopadu Dallasa in Denverja priča takšnemu prizoru.

Foto: Guliverimage

V noči na četrtek se bosta v Teksasu spopadli ekipi Dallas Mavericks in Denver Nuggets. Še pred letom dni bi bil to izjemen spektakel lige NBA z neposrednim spopadom dveh košarkarskih čarovnikov Luke Dončića in Nikole Jokića, tokrat pa pravega blišča ne bo. Dončić je po lanski februarski menjavi zdaj član LA Lakers, Dallas pa ima za nameček kopico poškodovanih zvezdnikov, Kyrieja Irvinga, Danteja Exuma, Derecka Livelyja, pa seveda tudi Anthonyja Davisa, ki je v klub prišel prav kot menjava za "k poškodbam nagnjenega" Slovenca, tudi Nuggets pa so trenutno brez osrednjega igralca Jokića.

LeBron James Luka Dončić
Sportal Lakers po krizi eksplodirali: Dončić in James odločila

Navijači Dallasa bodo ponoči vse upe položili v svojega zvezdniškega novinca Cooperja Flagga, ki je moštvo s 27 točkami nazadnje popeljal do zmage nad Brooklyn Nets (113:105), a bil tekmo pred tem pri porazu v Chicagu (107:125) z le 11 doseženimi točkami domala neviden. Takšnih, za novinca v ligi NBA popolnoma pričakovanih, nihanj v formi ima Flagg resnici na ljubo zelo malo in z odličnimi predstavami vsaj malce blaži globoko razočaranje teksaških navijačev po odhodu priljubljenega Dončića, a ima trener Mavericksov Jason Kidd še kopico drugih težav. Na seznamu vprašljivih so se pred spopadom z Denverjem znašli še Max Christie, P. J. Washington in Brandon Williams.

Dallas je trenutno s 15 zmagami in 25 porazi 12. ekipa zahodne konference, v drugi polovici rednega dela sezone pa ga čaka še hud boj za mesto v končnici oziroma vsaj v kvalifikacijah zanjo. Denverju gre tudi brez Jokića v zadnjem času odlično od rok, v zadnjih petih tekmah je zmagal štirikrat, kolaps doživel le na nedavnem spopadu z Atlanto (87:110), s 27 zmagami in 13 porazi pa je trenutno druga ekipa zahoda. S 27 zmagami mu tesno sledita San Antonio in Minnesota, vsak spodrsljaj katerekoli od omenjenih ekip bo poskrbel za premike na lestvici.

LA Lakers bodo poskušali dobro formo z zadnjega spopada z Atlanto, ki so jo v sredo zjutraj po slovenskem času na domačem parketu na krilih Luke Dončića (27 točk, 12 asistenc) in LeBrona Jamesa (31 točk, 10 asistenc) premagali s 141:116, prenesti v petkovo jutro (4.30), ko bodo v dvorani Crypto.com pričakali Charlotte Hornets.

Liga NBA, 14. januar

Lestvici

