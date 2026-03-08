Karlsson najboljša na preizkušnji smučarskih tekačic, Mandeljc 48.

Švedinja Frida Karlsson je zmagovalka desetkilometrske preizkušnje smučarskih tekačic v klasični tehniki za svetovni pokal v finskem Lahtiju. Drugo mesto je osvojila njena rojakinja Linn Svahn, tretje pa vodilna v svetovnem pokalu Američanka Jessie Diggins. Edina slovenska predstavnica Anja Mandeljc je bila 48.

Karlsson, dobitnica dveh zlatih kolajn na nedavnih OI; je ob prihodu v cilj svojo rojakinjo Lihn prehitela za štiri sekunde in desetinko, medtem ko je tretjeuvrščena Diggins zaostala za šest sekund in dve desetinki. Za vodilno trojico je na četrtem mestu pristala Rusinja Darija Neprijajeva, peta pa je bila Norvežanka Heide Weng.

Za Švedinjo Karlsson je bila to 15. zmaga v karieri.

Edina Slovenka na startu Anja Mandeljc je bila od zmagovalke počasnejša za dve minuti, šest sekund in devet desetink, kar je zadoščalo za končno 48. mesto.

Do konca sezone smučarske tekačice čaka še sedem preizkušenj.

