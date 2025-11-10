V noči na torek bo v ligi NBA odigranih devet tekem. Los Angeles Lakers se bodo na čelu z Luko Dončićem skušali odkupiti za ponesrečen nastop v Atlanti, v ekipo bi se lahko vrnil Austin Reaves. Jezerniki bodo gostovali pri Charlottu, ki bo pogrešal kopico prvokategornikov. Dallas, pri katerem se maje direktorski stolček Nicu Harrisonu, bo gostil Milwaukee z vročim Giannisom Antetokounmpojem, vedno bolj prepričljivi San Antonio pa odhaja na gostovanje v Chicago.

Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers /ob 1.00 po slovenskem času/

Po ponesrečenem začetku daljše turneje, ki so jo Jezerniki začeli v Atlanti in proti močno zdesetkanim Hawksom doživeli nepričakovan polom (102:122), čaka Luko Dončića še eno gostovanje, na katerem bodo deležni vloge favorite. Slovenski superzvezdnik se bo skušal odkupiti navijačem za slabšo predstavo, podobno velja za njegove soigralce, kakovost moštva pa bi lahko dvignila vrnitev Austina Reavesa. Drugi najboljši strelec Lakersov v tej sezoni (31,3 točke, 9,3 asistence in 5,1 skoka na tekmo) je zaradi manjše poškodbe mečne mišice izpustil tri tekme. Jezerniki so brez njega dobili dve tekme, zataknilo pa se je nedavno v Atlanti.

Obstaja možnost, da bi Austin Reaves nastopil na tekmi v Charlottu. Foto: Guliverimage

Zdravstveni status Reavesa je bil dan pred srečanjem povišan v vprašljivega, kar je dober znak, saj bi lahko Dončić končno prejel tako potrebno pomoč v napadu. Ljubljančan je na zadnji tekmi dosegel najmanj točk v tej sezoni. Vseh 22 je dosegel v prvem polčasu, skupno pa na parketu prebil ke 27 minut, najmanj v tej sezoni. Jezerniki so razočarali navijače, zlasti pa trenerja JJ Redicka, ki bo skušal dvigniti varovance na raven, s katero so že navduševali v prejšnjih tednih. LeBron James bi se lahko pridružil ekipi v drugi polovici meseca.

Dončić vendarle "zmagal" v Atlanti

Zanimivo je, da je Dončić v Atlanti vsaj v nečem zmagal. V internem boju, ki postaja že tradicija, je namreč na ogrevanju v metih s sredine igrišča, ta so že dalj časa specialiteta slovenskega asa, premagal soigralca Ruija Hachimuro. Japonec je začel serijo, bil dvakrat zapored uspešen, a je bil vselej natančen tudi Dončić. V tretje je Hachimuri spodletelo, nasmejanemu Luki pa ne, tako da je ugnal priljubljenega soigralca. A to je bila le slaba tolažba za tisto, kar je sledilo na tekmi, ko so Jezerniki pogrnili na izpitu in proti Atlanti prikazali neprepoznavno igro tako v napadu kot tudi obrambi.

Bodo v noči na torek, dvoboj v dvorani Spectrum Center, se bo začel ob 1. uri po slovenskem času, bolj razigrani? Znova jih čaka oslabljen tekmec. Hornetsi so v tej sezoni zmagali trikrat, a so premagali le skromne tekmece (Utah, Brooklyn in Washington), ki imajo skupno razmerje zmag in porazov 5-23.

Zaradi zdravstvenih razlogov bodo odsotni LaMelo Ball (desni gleženj), Brandon Miller (leva rama) ter nekdanja Dončićeva soigralca pri Dallasu Josh Green (leva rama) in Grant Williams (desno koleno), vprašljiv pa je nastop Milesa Bridgesa (hrbet). Tako bo moral večjo odgovornost v napadu prevzeti novinec Kon Knueppel (16,4 točke in 6 skokov na tekmo), v ekipo pa se najverjetneje vrača Collin Sexton (16,1 točke na tekmo).

Vroči Giannis v Dallasu

Bo obramba Dallasa znala ustaviti Giannisa Antetokounmpa? Foto: Reuters Še kako zanimivo bo tudi od 2.30 dalje v Dallasu, kjer je zaradi skromnega začetka sezone in splošnega nezadovoljstva nad potezami generalnega direktorja Nica Harrisona kot tudi vodstva kluba vse bolj dramatično. Pri Mavericksih diši po spremembah, Harrisonu so bolj ali manj šteti dnevi, tako da bi lahko kmalu ostal brez odgovornega položaja.

Mavsi so v tej sezoni zmagali le trikrat. Tokrat se jim ponuja priložnost, da bi prvič v tej sezoni povezali dve zmagi. Po Washingtonu, ki spada med najslabše tekmece v ligi NBA, se bo pomeril z bistveno zahtevnejšo ekipo. To je Milwaukee, pri katerem izstopa Giannis Antetokounmpo. V tretjem tednu sezone daje povprečno 37 točk na tekmo, kar je več tudi od Nikole Jokića (34,7) in Luke Dončića (31,6).

To bo velik preizkus moči za Maverickse, pri katerih je vprašljiv nastop pogosto poškodovanega Anthonyja Davisa. Zaradi glasnega negodovanja in nezadovoljstva navijačev se že dalj časa napoveduje, kako bi lahko kmalu brez službe ostal Harrison.

Nico Harrison se je v zadnjih devetih mesecih naposlušal vzklikov "Odpustite Nica" (Fire Nico). Foto: Guliverimage

Kontroverzni Američan, ki je pred devetimi meseci poslal Luko Dončića iz Teksasa v Kalifornijo in strl srce večini navijačev Dallasa, je tako v težavah, saj je vodstvo franšize ocenilo, kako bo potrebno nekaj spremeniti, če želi pridobiti nazaj zaupanje in podporo navijačev.

Žarometi spet usmerjeni v Flagga

Nicu Harrisonu so v Dallasu šteti dnevi. Foto: Reuters Dallas je v tej sezoni premagal le skromne in zdesetkane ekipe kot so Indiana, Toronto in Washington, katerih skupno razmerje zmag in porazov znaša 7-22. Dončić na drugi strani blesti pri Jezernikih, zato je še toliko večje nezadovoljstvo navijačev Dallasa, ki jih je vrsto let s svojimi čarovnijami in zvestobo razvajal LD77.

V obdobju, ko sta poškodovana Kyrie Irving in Anthony Davis, je v Dallasu večina žarometov usmerjena v Cooperja Flagga (13,9 točke, 6,9 skoka in 3 asistence). Prvi kandidat za najboljšega novinca sezone bo prihodnji mesec dopolnil 19 let. Tokrat ga čaka dvoboj z Bucksi, ki so v pretekli noči v napornem srečanju potegnili kratko proti Houstonu (115:122), kar bi bila lahko prednost gostiteljev v dvorani American Airlines Center.

Liga NBA, 10. november

Lestvica

