Kakšna predstava! Luka Dončić z drugega planeta!

Kakšna velemojstrska predstava Luke Dončića! Slovenski košarkar je danes še enkrat več dokazal, da je trenutno eden najboljših košarkarjev v ligi NBA. Slovenski košarkar je že v prvi četrtini nakazal, da bo to njegov strelski večer in LeBronu Jamesu, ki ga je dobri dve uri pred tem tako kot v prejšnjih dveh sezonah uvrstil v svojo ekipo AllStar, dokazal, da se pri svoji izbiri ni zmotil. James ga je kot v svojo ekipo uvrstil kot prvo rezervo. Morda je nekdanjega člana Real Madrida spodbudila tudi govorica, da je njegov nekdanji reprezentančni soigralec Goran Dragić po govoricah dokaj blizu prestopa v Dallas.

Dončić je tekmo končal pri 51 točkah, kar je največ v njegovi karieri. Za pet točk je presegel svoj prejšnji najboljši izkupiček, ki je bil 46 točk prav tako proti Clippersom 6. junija 2021. Slovenski košarkar je 17. v NBA karieri, če prištejemo tudi končnice, presegel mejo 40 točk, hkrati je dokazal, da mu igranje proti Clippersom ustreza, saj je bila to že sedma tekma proti današnjemu nasprotniku, na kateri mu je uspel tovrstni dosežek.

Dončić v ekipi LeBrona Jamesa Dobri dve uri pred začetkom tekme med Dallasom in LA Clippers sta zvezdnika LeBron James in Kevin Durant izbrala svoji ekipi za All-Star tekmo, ki bo 20. februarja v Clevelandu. Zvezdnik jezernikov je v svojo ekipo izbral tudi mladega slovenskega asa Luko Dončića kot prvega med rezervnimi igralci. LeBron James drafts for #TeamLeBron at the 2022 #NBAAllStar Draft Show! 📝 pic.twitter.com/3cAicvw9Fk — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 11, 2022 Dončić je na tekmi zvezdnikov lige NBA zaigral že dvakrat, del spektakla je bil kot član začetne peterke moštva v letih 2021 in 2020. Obakrat ga je v svojo ekipo izbral kapetan James, ki je Slovencu ponudil priložnost v svoji ekipi tudi kot rezervistu. Ekipa LeBrona Jamesa: Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, DeMar DeRozan, LeBron James, Nikola Jokić, Jimmy Butler, Luka Dončić, Darius Garland, James Harden, Donovan Mitchell, Chris Paul, Fred VanVleet. Ekipa Kevina Duranta: Joel Embiid, Ja Morant, Jayson Tatum, Andrew Wiggins, Trae Young, LaMelo Ball, Devin Booker, Rudy Gobert, Zach LaVine, Khris Middleton, Dejounte Murray, Karl-Anthony Towns.

Že v prvi četrtini je dosegel neverjetnih 28 točk, po Kevinu Lovu in CJ McCollumu je postal šele tretji košarkar po sezoni 1996/97, ki je že v prvi četrtini dosegel takšen strelski izkupiček. V prvih 12 minutah je s sedmimi trojkami postavil rekord franšize v zadetih trojkah v eni četrtini, hkrati pa se je v tej sezoni izenačil na vrhu lestvice po številu zadetih metov za tri točke v eni četrtini srečanja s Kellyjem Oubrejem.

Dončić je dobro minuto in pol pred iztekom prvega dela dosegel svojo sedmo trojko in skupno 28. točko, kako razpoložen je bil Dončić pa dokazuje tudi dejstvo, da so košarkarji Los Angeles Clippers do tistega trenutka skupaj dosegli le 25 točk. Dalas je sicer prvo četrtino dobil s 36:28.

Ljubljančan je do konca prvega polčasa v statistiko zabeležil 32 točk, kar je največ v prvih polčasih v tej sezoni. Pred tem je bil na vrhu Jayson Tatum z 31 točkami. Kot da to še ne bi bilo dovolj je 22-letni košarkar zdaj edini Maverick

Dallas je proti gostom iz Kalifornije nastopil brez trenutno poškodovanega Latvijca Kristapsa Porzingisa, ki je zapustil teličke in se odpravil v Washington, moštvo iz Teksasa pa je v zameno dobilo organizatorja igre Spencerja Dinwiddieja in nekdanjega člana ljubljanske Olimpije Latvijca Davisa Bertansa. Igral ni niti Sterling Brown, ki je bil pred obračunom pod vprašajem.

Dallas se bo s Clippers pomeril tudi v noči na nedeljo. Gostje že od začetka sezone ne morejo računati na pomoč najboljšega igralca Kawhija Leonarda, Paul George pa manjka vse od konca decembra. To je hud udarec za ekipo iz mesta angelov, ki je bila v zadnjih sezonah vajena višjih uvrstitev na lestvici.