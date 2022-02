Golden State izgubil prvič po 20 dneh, Chicago vse boljši

Chicago Bulls so v noči na četrtek premagali Charlotte Hornets, Toronto Raptors pa so za 19 točk premagali Oklahomo City Thunder. Na derbiju večera so Utah Jazz premagali Golden State Warriors. Nov poraz za Los Angeles Lakers.

DeMar DeRozan je dal 36 točk, Zach LaVine 27, Nikola Vućević 18 točk, imel pa je še 15 skokov in osem asistenc. Chicago Bulls so tako s 121:109 premagali Charlotte Hornets. Za te je to šesti zaporedni poraz, Chicago pa je s 34. zmago (21 porazov) na tretjem mestu vzhodne konference. So torej samo še eno zmago za za zdaj najuspešnejšima ekipama Vzhoda, Miami Heat in Milwaukee Bucks.

Utah je z dobro obrambo omejil napadalni učinek Curryja in soigralcev. Foto: Reuters Drugi na lestvici zahodne konference Golden State Warriors so doživeli 14. poraz v sezoni, prvi po devetih zaporednih zmagah oziroma po 20 dneh. S 111:85 so jih nadigrali Utah Jazz. Bogdan Boganović je dal 23 točk, še pet košarkarjev iz Salt Lake Cityja je bilo dvomestnih. Pri Bojevnikih je dal Stephen Curry 16 točk. Golden State je iz igre metal samo 36-odstotno. Klay Thompson ni bil niti na klopi. Vzniknile so celo govorice, da ga utegnejo zamenjati z drugim klubom. V četrtek se sicer končuje prestopni rok.

Že 30. poraz v sezoni pa so doživeli Los Angeles Lakers, ki bodo za uvrstitev v končnico morali pokazati več. Na Zahodu so trenutno na devetem mestu, eno zmago za osmimi Los Angeles Clippers. S 107:105 so bili boljši Portland Trail Blazers. LeBrona James je dal 30 točk, Russell Westbrook zaradi težav s hrbtom ni igral.

Liga NBA, 9. februar: Cleveland Cavaliers : San Antonio Spurs 105:92

Garland 27, Mobley 18, 12 sk., Allen 15, 14 sk.; Johnson 18, Murray 16, 9 as. Charlotte Hornets : Chicago Bulls 109:121

Ball 33, 9 sk., Bridges 22, Oubre 19; DeRozan 36, LaVine 27, Vučević 18, 15 sk. Oklahoma City Thunder : Toronto Raptors 98:117

Pokusevski 18, Dort 15; Siakam 27, 16 sk., VanVleet 21, Anunoby 15, 10 sk. Portland Trail Blazers : Los Angeles Lakers 107:105

Simons 29, Nurkić 19, 12 sk., Winslow 11, 8 sk.; James 30, 7 sk., 7 as., Davis 17, 7 sk. Sacramento Kings : Minnesota Timberwolves 132:119

Barnes 30, 8 sk., Fox 27, Sabonis 22, 14 sk.; Russell 29, 10 as., Edwards 26, Towns 21, 8 as. Utah Jazz : Golden State Warriors 111:85

Bogdanović 23, Mitchell 14, 19 sk., 8 as., Conley 13; Poole 18, Curry 16, 7 sk., Wiggins 13

Lestvica: