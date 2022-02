Nov zgodovinski mejnik Dončića, Dallas se je poigral z Detroitom

Nov dan, nova odlična predstava Luke Dončića! Slovenski košarkar je na tekmi z Detroitom poskrbel za nov statistični zgodovinski mejnik, saj je 32. v svoji karieri v ligi NBA tekmo končal z več kot 30 točkami in desetimi asistencami. S tem se je na prvem mestu košarkarjev, ki jim je to uspelo pred dopolnjenim 23. letom izenačil z legendarnim Oscarjem Robertsonom. Slovenski košarkar je tekmo končal pri 33 točkah, zadel je pet trojk iz devetih poskusov (4/9 za 2, 10/14 prosti meti), k temu dosežku pa je dodal še sedem skokov, enajst asistenc, eno ukradeno žogo in dve blokadi. Izgubil je pet žog. Dončić je na zadnjih petih od šestih tekem vselej dosegel mejo vsaj 30 točk in desetih asistenc.

Predstava Luke Dončića:

Ljubljančan v zadnjem času odlično razigrava svoje soigralce, že na sedmih zaporednih tekmah je v statistiko vpisal vsaj deset asistenc, kar je drugi najdaljši niz v zgodovini franšize. Pred njim je na lestvici le še njegov trener Jason Kidd, ki mu je to v dresu Mavericksov uspelo osemkrat zapored.

Dallas je dobil tudi peto zaporedno tekmo proti Detroitu, ki je v ligi NBA izgubil kar devet od zadnjih desetih srečanja. Dallas, ki je v letu 2022 med najbolj vročimi ekipami lige, pa je dobil kar 16 od zadnjih 21. Domača zasedba je bila na domačem parketu ves čas vsaj za korak pred nasprotnikom. Detroit je vodil le v začetku srečanja (5:1), nato pa so dogajanje v svoje roke prevzeli gostitelji. Dallas je prvo četrtino dobil s 36:26, kar 15 točk je za domačo zasedbo že v prvih 12 minutah prispeval Dončić. Do konca prvega polčasa je bil pri 20 točkah, vodstvo Dallasa pa do konca tekme ni bilo ogroženo niti za sekundo, zato je Ljubljančan v zadnjih minutah dobil priložnost za počitek, s tem pa so se ustavile tudi misli o novem trojnem dvojčku.

Dallas je dosegel 29. zmago v sezoni. Foto: Guliverimage

Kot je po tekmi v smehu povedal Kidd, je Dončić vztrajal in lobiral, da igra vsaj prvih nekaj minut v zadnji četrtini. "Luka hoče igrati vseh 48 minut. On vodi šov," je malo v šali, malo zares dejal trener Dallasa, ki je Dončića devet minut pred koncem poklical na klop. Gostitelji so vodili z največ 37 točkami naskoka, na koncu je prednost znašala 30 točk (116:86). Dallas je zadel več kot polovico poskusov iz igre, na drugi strani pa je Detroit zmogel le slabih 38 odstotkov metov.

Je pa Dončić poskrbel za novo manjšo črno piko, saj je na obračunu z Detroitom dobil svojo enajsto tehnično napako v sezono, s čimer je izenačen na vrhu lestvice košarkarjev z največ tovrstnimi napakami. "Upam, da bodo to tehnično napako odstranili, saj mislim, da si je res nisem zaslužil. Nisem niti zakričal ali karkoli podobnega. Verjamem, da bodo to opustili, saj si nisem zaslužil," je po tekmi dejal Dončić.

Vrhunci tekme:

Slovenski reprezentant je imel v American Airlines areni tudi dobro pomoč soigralcev, saj so vsi štirje košarkarji, ki so tekmo z njim začeli v prvi postavi (Reggie Bullock, Dorian Finney-Smith, Dwight Powell in Jalen Brunson) dosegli dvomestno število točk. Skupno jih je mejo desetih točk preseglo šest. Brunson je srečanje končal pri 21 točkah, Trey Burke, ki je v tej sezoni zaigral le na 30 tekmah, pa je ob vstopu s klopi dosegel 16 točk in tako dobro stopil v čevlje Tima Hardawaya Jr., ki ni igral zaradi poškodbe.

Z Mavsi so v zadnjem času veliko povezovali košarkarja Detroita Jeramija Granta, ki pa danes ni prebudil apetitov Dallasa. Ta je dosegel 15 točk. Tri točke več je dosegel Hamidou Diallo.

Dallas se je z zmago utrdil na petem mestu zahoda, dosegel je svojo 32. zmago, ob tem imajo Mavericks še 23 porazov. Na drugi strani je bil Detroit na svoji 54. tekmi v sezoni neuspešen še 42. Zasedbo Jasona Kidda zdaj čakata dve zaporedni tekmi z Los Angeles Clippers, ki je danes klonil proti Memphisu. Prva tekm bo na sporedu v noči na petek.

Dončić je sicer za nov podvig poskrbel že v nedeljo, ko je vknjižil svoj že 45. trojni dvojček v karieri (18 točk, 11 asistenc in 10 skokov). Verjetno bi bil v igri za novega tudi danes, če ne bi v zadnji četrtini dobil priložnost za nekaj več odmora. Več trojnih dvojčkov od njega jih je v zgodovini tekmovanja zbralo le osem igralcev, Dončić, ki bo konec meseca dopolnil šele 23 let in v ligi NBA igra šele četrto sezono, pa je že zdaj zbral več od kar osmih klubskih franšiz! To je izjemen dosežek, ki priča zgovorno o tem, s kako razkošno statistiko se lahko pohvali slovenski reprezentant.

Dončić je v ligi NBA torej zbral več trojnih dvojčkov, kot so jih Miami Heat (41), New Orleans Pelicans (40), Minnesota Timberwolves (37), Orlando Magic (34), Charlotte Hornets (32), Toronto Raptors (30), Utah Jazz (24) in Memphis Grizzlies (22) v vsej zgodovini franšize.

McCollum k New Orleansu, Sabonis k Sacramentu

Domantas Sabonis zapušča Indiano, kjer ga je vodil Rick Carlisle. Foto: Gulliver/Getty Images V severnoameriški košarkarski ligi NBA so štiri ekipe opravile nekaj odmevnih menjav igralcev. Med drugim bo po novem CJ McCollum kariero nadaljeval pri New Orleansu, Domantas Sabonis pa v Sacramentu. McCollum, ki je bil ob Damianu Lillardu več let vodja Portlanda, se po skoraj desetih letih seli v New Orleans, poleg njega pa bosta tam kariero nadaljevala tudi Larry Nance mlajši in Tony Snell. Portland je zanje dobil Josha Harta, Nickeila Alexander-Walkerja, Tomaša Satoranskega in Didija Louzado ter en izbor v prvem krogu ter dva v drugem krogu nabora.

Menjala pa sta tudi Indiana in Sacramento. Domantas Sabonis, sin legendarnega litovskega centra Arvydasa, bo po novem igral za kalifornijsko ekipo, Indiana pa je tja poslal še Jeremyja Lamba in Justina Holidaya. Sacramento pa je v obratno smer poslal Buddyja Hielda, Tyresa Haliburtona, Tristana Thompsona in izbor v drugem krogu nabora.



