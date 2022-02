Noro, kaj vse se je tokrat dogajalo Dončiću in Dallasu! #video

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić je odigral eno bolj nenavadnih srečanj, odkar se dokazuje v ligi NBA. Njegovo fantastično predstavo, že v prvem polčasu bi mu skoraj uspel trojni dvojček, je prekinila sporna peta osebna napaka na začetku tretje četrtine. Ni bil edini košarkar Dallasa, ki se je znašel v tovrstnih težavah, a so gostitelji po napetem dogajanju v zadnji četrtini le strli odpor Atlante. Ljubljančan je vpisal že 45. trojni dvojček (18 točk, 11 asistenc in 10 skokov) ter se veselil ene slajših zmag v karieri.

Dallas Mavericks : Atlanta Hawks 103:94 (29:26, 54:50, 80:76)

Učinek Luke Dončića: 18 točk (met za tri 1/3, met za dve 5/14, prosti meti 5/6), 10 sk., 11 as., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga, 5 osebnih napak v 28 minutah

Vrhunci Luke Dončića proti Atlanti:

Ko se pomerita Luka Dončić in Trae Young, stara znanca, katerih zgodba se je začela prepletati pred štirimi leti na naboru za ligo NBA in zdaj že slovitim dogovorom Dallas in Atlante o menjavi, je vselej zanimivo. Mladim zvezdnikoma napovedujejo bleščečo prihodnost. Njuno rivalstvo bi lahko preraslo v eno največjih v ligi NBA. Za zdaj je uspešnejši Slovenec. Dončić je dobil več medsebojnih srečanj (vodi s 4:2 v zmagah), uspešnejši je bil tudi tokrat, ko sta se ekipi pomerili v Teksasu.

Zadevala le Brunson in Dončić

Dončić je v prvi četrtini dosegel 11 točk, 5 skokov in 5 asistenc. Foto: Reuters Začetek dvoboja je nakazal, da bo uspešnost Dallasa proti Atlanti še kako odvisna od natančnosti metov iz igre. Pri Mavericks je manjkalo kar nekaj pomembnih igralcev. Ni bilo Kristapsa Porzingisa, Maxija Kleberja, Sterlinga Browna, še dalj časa ne bo Tima Hardawayja Jr. Tako sta v napadu pričakovano največ odgovornosti nase prevzela Dončić in Jalen Brunson. Sprva je bila roka 22-letnega Ljubljančana še nemirna. LD77 je od prvih devetih metov iz igre zadel le dva, a obenem pridno nabiral skoke in asistence.

Njegov soigralec Brunson je bil nekoliko bolj natančen pri metu. Kot prvi na tekmi je prestopil mejo 10 točk, Dončić je sledil njegov ritem, za kaj več pa je Dallas pogrešal še kakšnega drugega strelca. Sploh tretjega različnega, ki se je vpisal na seznam strelcev, je dočakal šele po polovici uvodne četrtine, ko je Dorian Finney-Smith po asistenci Dončića zadel trojko za 22:21.

Na srečo Dallasa je slovenski reprezentant znova čaral v napadu, navduševal občinstvo z atraktivnimi podajami in prvo četrtino končal z 11 točkami, 5 skoki in 5 asistencami!

Skrb povzročale le osebne napake

Dončić je že v prvem polčasu prejel kar štiri osebne napake. Foto: Reuters Ko je Dončić na začetku druge četrtine odšel na zaslužek počitek, je Dallas zlasti po zaslugi vročega Brunsona (17 točk v prvem polčasu) ohranjal tesno prednost pred gosti iz Atlante. Ko se je Ljubljančan vrnil na parket, je prednost zrasla do osmih točk, se nato prepolovila do konca prvega polčasa, ob dovršeni predstavi Dončića, ki je zadel nekaj zaporednih metov iz igre ter prvi polčas končal pri 14 točkah, 8 skokih in 7 asistencah, s tem pa pristavil resno kandidaturo za nov trojni dvojček, pa je bil lahko manj prijeten pogled le na statistiko osebnih napak.

Prvi zvezdnik Dallasa jih je do konca prvega polčasa prejel kar štiri, v slabo voljo ga je spravila zlasti zadnja, dosojena v napadu, v zadnji minuti druge četrtine. To je bila dodatna skrb za trenerja Jasona Kidda, ki je v poplavi odsotnih varovancev polagal velike upe v Dončića, kateremu je želel znova zaupati večji del srečanja. Pri gostih je bil Trae Young zelo rezerviran v napadu. Ob skromnemu metu 1/8 je dosegel le šest točk in podelil še 6 asistenc, najbolj razigran igralec pri gostih pa je bil John Collins (12 točk in 10 skokov), ki se pojavlja tudi v določenih govoricah kot eden izmed kandidatov za prihod k Dallasu. Seveda ob ustrezni kupčiji z Atlanto. Izstopal je tudi Kevin Huerter z 11 točkami, pri čemer je za tri točke metal 3/6.

Sporna peta osebna napaka Luke Dončića, po kateri je Ljubljančan prejel še tehnično napako:

Here's the play. Super physical stuff from Luka. pic.twitter.com/dGuwspf70h — Bobby Karalla (@bobbykaralla) February 7, 2022

Nato pa je sledil trenutek, ko so sodniki ob spretnem Traeju Youngu spravili Dončića in navijače Dallasa ob živce. Čeprav je Luka pazil, da v obrambi ne bi po nepotrebnem prejel pete osebne napake (v ligi NBA moraš ob šesti osebni napaki zapustiti igro in končati tekmo), so mu jo sodniki po blagem stiku z Youngom, ki je pretental delivce pravice, dosodili. Ljubljančan je bil besen kot ris, izrekel je kar nekaj vročih besed, po katerih je sledila še tehnična napaka. Trener Jason Kidd se ni odločil za trenerski izziv. Če bi se, bi bilo zanimivo spremljati, ali bi sodniki spremenili odločitev, saj je počasni posnetek pokazal, kako je Young vse skupaj mojstrsko potenciral in prekrška ne bi smelo biti.

Vroči Bullock reševal Mavericks

Dončić in Brunson sta v zadnji četrtini zaigrala pazljivo v obrambi, saj sta imela pet osebnih napak. Foto: Reuters Dončić jo je od razočaranja, še pretresen z odločitvijo sodnikov, ucvrl v slačilnico, nato pa se nekaj minut pozneje vrnil na klop. Na parket se v tretji četrtini ni več vrnil, ampak se prelevil v zagretega navijača. Soigralci ga niso pustili na cedilu. Čeprav so sodniki kaj kmalu prisodili peto osebno napako še vročemu Brunsnu, tako da je z delivci pravice na parketu spregovoril tudi lastnik Dallasa Mark Cuban, so Mavericks vendarle ohranjali minimalno prednost. Atlanta, pri kateri je s številnimi asistencami hranil soigralce Young, je ujela gostitelje (72:72), a so nato Trey Burke, tudi sam je na začetku zadnje četrtine prejel peto osebno napako!, Finney-Smith ter predvsem Reggie Bullock, ki je odigral eno najboljših tekem, odkar je oblekel dres Dallasa, ob fanatičnem občinstvu ohranjali naskok pred gosti.

Pozdrav velikih znancev in rivalov, Luke Dončića in Traeja Younga, ki se ni izkazal z natančnostjo meta iz igre. Foto: Reuters

Devet minut pred koncem je v igro vstopil še Dončić. Dallas je vodil z 80:78, a so nato sledile nore minute gostiteljev. Bullock je bil po asistencah Slovenca nezgrešljiv, za eno največjih mojstrovin na srečanju je poskrbel Dončić, ko je vrgel iz ritma Clinta Capelo in nato atraktivno zadel koš. Navijači, ki so se dobro zadevali, v kakšnih težavah so njihovi ljubljenci zaradi velikega števila osebnih napak, Dončić je zaradi tega igral rezervirano v obrambi, so ustvarili izjemno vzdušje. Na krilih glasnega občinstva je Dallas v nekaj minutah z delnim rezultatom 12:2 ušel gostom, Bullock je marljivo polnil koš Atlante, Dončić pa je slabi dve minuti pred koncem z desetim skokom dopolnil že 45. trojni dvojček v karieri (18 točk, 11 asistenc in 10 skokov).

Že 45. trojni dvojček 22-letnega Slovenca

Vrli častitelji statistike v Severni Ameriki so kmalu postregli s podatkom, da je Ljubljančan zbral že toliko ''triple-doublov'' kot jih nima kar osem franšiz v ligi NBA! Nasmejani Dončić je tako znova pisal zgodovino in se veselil ene slajših tekem, saj je moral zaradi sporne sodniške odločitve spremljati večino tretje četrtine in še začetek zadnje s klopi za rezervne igralce. Koliko pomeni ekipi, je dokazal tudi podatek, da je imel najboljši indeks +/- izmed vseh udeležencev srečanja. Ko je bil na parketu, je bil Dallas boljši za +10. Na koncu je premagal Atlanto za +9 in se še utrdil na petem mestu zahodne konference.

Jokić zasleduje rekord legendarnega Chamberlaina Srbski zvezdnik Nikola Jokić je vknjižil že 71. trojni dvojček v karieri in 14. v tej sezoni, največ izmed vseh. Tako je vse bližje dosežku legendarnega Wilta Chamberlaina, ki je v ligi NBA zbral 78 trojnih dvojčkov in velja za rekorderja v konkurenci centrov. Is this good? pic.twitter.com/Agwp5QUYI1 — Denver Nuggets (@nuggets) February 6, 2022 Jokić je proti Brooklynu, ta je bil močno oslabljen, saj ni računal tako na Kevina Duranta kot tudi Jamesa Hardna (izpustil je drugo tekmo zapored zaradi poškodbe leve stegenske mišice), prispeval 27 točk, 12 skokov in 10 asistenc, Denver pa je goste iz New Yorka odpravil s prepričljivim rezultatom 124:104. Mrežice so v hudi rezultatski krizi, to je bil že njihov osmi zaporedni poraz. Kyrie Irving, ki nastopa na gostovanjih, je prispeval 27 točk in 11 asistenc. Denver je odločilno prednost dosegel v drugem polčasu, v katerem spravljal goste ob živce z izjemno obrambo. Brooklyn je v drugem polčasu dosegel zgolj 29 točk.

Liga NBA, 6. februar: Dallas Mavericks : Atlanta Hawks 103:94

Bullock (trojke 6/10, 9 sk.) in Brunson (trojke 4/5, 5 sk., 5 as.) 22, Dončić 18 (met za tri 1/3, met za dve 5/14, prosti meti 5/6), 10 sk., 11 as., 1 ukr. žoga, 1 izg. žoga, 5 osebnih napak v 28 minutah, Powell 12, 7 sk.; Collins 22, 18 sk., Young 17 (met iz igre 6/19), 11 sk., Hunter 14, 6 sk. Chicago Bulls : Philadelphia 76ers 108:119

DeRozan 45 (met iz igre 18/30), 9 sk., 7 as., Vučević 23, 7 sk., Green 17; Embiid 40 (met iz igre 14/23), 10 sk., Harris 23, 8 sk., Maxey 16



Denver Nuggets : Brooklyn Nets 124:104

Jokić 27 (met iz igre 12/15), 12 sk., 10 as., Barton 21, Gordon 17, 9 sk., 7 as.; Irving 27 (met iz igre 10/26), 11 as., Thomas 20, Griffin 19



Minnesota Timberwolves : Detroit Pistons 118:105

Towns 24 (met iz igre 11/18), 12 sk., Russell 22, 8 as., Beasley 20, 9 sk., Edwards 17; Bey 24, 8 sk., Lyles 16, 7 sk., Joseph 15



Cleveland Cavaliers : Indiana Pacers 98:85

Osman 22, Love 19, Allen (17 sk.) in Rondo (12 as.) 15; Duarte 22, Washington Jr. 17



Orlando Magic : Boston Celtics 83:116

Suggs 17, Carter Jr. 14, 8 sk.; Brown 26 (met iz igre 10/22), Schröder 22 (trojke 4/8), Tatum 15, 9 sk., 7 as., Horford 13, 11 sk.



01.00 Houston Rockets – New Orleans Pelicans

03.00 Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks

