Dončić zabil dvakrat, s trojnim dvojčkom priigral preobrat in zmago

Luka Dončić je s 44. trojnim dvojčkom v svoji NBA-karieri (33 točk, 15 asistenc in 13 skokov) priigral preobrat in zmago Dallasa nad Philadelphio s 107:98. Ljubljančan je navijače na noge dvignil še z dvema zabijanjema. Tekma je trajala več kot tri ure, saj je bila zaradi težave z obročem prekinjena za 45 minut.

Po dveh porazih znova zmaga za Dallas Mavericks, 30. v sezoni, s katero so se utrdili na petem mestu zahodne konference. S 107:98 so premagali peto ekipo vzhodne konference, Philadelphia 76ers. Ob polčasu so gostje vodili s 63:53, v drugem delu pa dosegli samo 35 točk. Luka Dončić je resda dosegel 44. trojni dvojček, a poudaril, da je zmago priigralo delo v obrambi. "Z obrambo, z obrambo. V prvem polčasu je bila slaba, boljša v drugem polčasu. Tako moramo igrati," je v prvi izjavi po zmagi povedal Dončić. "Se opravičujem za zamudo," pa se je še opravičil navijačem, saj se je tekma končala šele 20 minut čez polnoč po lokalnem času. Ob Lukovih 33 točkah sta pri Dallasu izstopala še Randy Bullock (20 točk), Jalen Brunson (19), pri 76ersih pa Joel Embiid s 27 točkami in 13 skoki.

Ukrivljen obroč in 45-minutna prekinitev

Dallas je na tekmi s Philadelphio izdatno oslabljen. Zaradi poškodb manjkajo Kristaps Porzingis (desno koleno), Tim Hardaway ml. (operacija levega stopala), Sterling Brown (levo koleno), pa tudi Maxi Kleber (levo koleno). Začetek tekme je bil dober. Z dvema trojkama jo je odprl Dorian Finney-Smith. Po sedmih zaporednih točk Philadelphie za vodstvo 19:14 je moral Jason Kidd vzeti prvo minuto odmora. Sledila je Dončićeva trojka (sedem njegovih točk), nato pa prekinitev tekme v šesti minuti (17:19). Razlog pa kar nekoliko bizaren. Eden od košev je bil nekoliko postrani (Luka je trojko zadel skozi ukrivljen obroč, akcijo prej se je nanj obesil Dwight Powell). Ko ga je skušal kar malo po domače najprej popraviti visoki Boban Marjanović, ni prav nič pomagalo.

Menjava koša. Foto: Reuters "Zdaj je še slabše," je v smehu ameriški komentatorski ekipi na ESPN dejal Dončić, ki se je pri tem zelo zabaval. Mojstri so ga skušali uravnati, a po 15 minutah ugotovili, da bo potrebno pripeljati novega. Prekinitev trajala kar 45 minut, saj se je novi obroč izkazal za previsokega in so morali nastaviti še pravilno višino. Prekinitev Dallasu ni dobro dela, saj so v nadaljevanju zgrešili deset metov iz igre zapored. Tako so z delnim izidom 14:5 gostje povedli 33:22. Dve sekundi pred koncem prvem četrtine je negativno serijo le prekinil Dončić, ki je s svojo deveto točko na tekmi postavil izid četrtine 24:33. Skupaj s prekinitvijo je trajala uro in 15 minut.

Dallas grešil, Philadelphia dala 63 točk v prvem polčasu

Joel Embiid je med kandidati za MVP-ja sezone. Foto: Reuters Sedem zaporednih točk Philadelphie na začetku druge četrtine, ko je bil Dončić na klopi in zaostanek Dallasa je rasel (28:40). Kot da je energija v American Airlines Areni košarkarjem in navijačem po prekinitvi padla. Ali pa je bil novi obroč že dolgo nerabljen. Po menjavi obroča je Dallas do sredine druge četrtine iz igre metal 3/17. Gostje so vodili s 47:32. Preostanek polčasa je bil za Dallas le boljši, vsaj v napadu, ne pa v obrambi. Philadelphia je iz igre metala 55-odstotno in na glavni odmor odšla s prednostjo desetih točk (63:53). Joel Embiid je bil že pri 18 točkah in devetih skokih. Dončić je bil s 15 točkami prvi strelec Dallasa.

Z zabijanjem Dončić začel preobrat

Po odmoru je na parket prišel drug Dallas. Luka je zabil, kar se ne zgodi pogosto! V prvih šestih minutah tretje četrtine so Mavericks naredili delni izid 18:9 in se tekmecu približali le na točko zaostanka (70:71). Dve minuti do konca četrtine pa prvo vodstvo Dallasa (79:77) po tistem na začetku tekme s 14:13. Za izid po tretji četrtini 85:78 pa je Dončić še drugič na tekmi zabil in na noge dvignil navijače, ki so v drugi četrtini kar nekoliko spali. Ljubljančan je bil že pri trojnem dvojčku: 26 točk, 11 asistenc in 10 skokov. To je njegov 44. trojni dvojček v NBA, s čimer je na večni lestvici prišel na 10. mesto. Dallas je četrtino dobil z 32:15. Še štirje Lukovi soigralci so že bili pri dvomestnem številu točk. "Ob polčasu smo našli obrambo," je razlog za preobrat poudaril Kidd.

Največ Lukovih podaj v sezoni in vzkliki MVP

15 podaj za Luko. Foto: Reuters Philadelphia se ni predala: devet zaporednih točk 76ers na začetku zadnje četrtine za nov preobrat na derbiju petkovega večerna v NBA. A ko je Randy Bullock točno ob polnoči oziroma šest minut do konca tekme po Lukovi asistenci zadel drugo zaporedno trojko, je Dallas znova vodil (93:91). In vodstva ni več izpustil iz rok. V zadnjih minutah je v dvorani odmevalo "MVP, MVP, MVP". Vzklikali so Dončiću, ki je tekmo končal s 33 točkami, 15 asistencami in 13 skoki.

Liga NBA, 4. februar: Dallas Mavericks : Philadelphia 76ers 107:98

Dončić 33 (met za 3 1/6, met za 2 12/21, prosti meti 6/9), 15 as., 12 sk., 1 ukr. žoga, 3 izg. žoga, Bullock 20, Brunson 19, Powell 14; Embiid 27, 13 sk., Maxey 18



