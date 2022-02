Lahko delo za Jaja Moranta?

V Orlandu se bo mudil Memphis, ki v tej sezoni pridno nabira zmage, Ja Morant pa je postal eden največjih zvezdnikov lige NBA. Na tekmi All-Star bo nastopil v začetni peterki. Na zadnji tekmi je prekinil niz sedmih zaporednih dvobojev, na katerih je presegel mejo 30 točk, s povprečjem 26,3 pa je šesti najboljši strelec tekmovanja. Luka Dončić je na lestvici najboljših strelcev s povprečjem 26,2 točke na tekmo takoj za Morantom.

Phoenix Suns bo gostoval v glavnem mestu ZDA. Foto: Guliverimage

Dončić bo naslednjič na delu v noči na ponedeljek, ko ga čaka Atlanta. Hawks so nazadnje po hudem boju premagali Phoenix Suns. Sonca so vodilno moštvo lige NBA, proti Traeju Youngu (43 točk) in druščini pa so doživeli prvi poraz v ligi NBA po 11 zaporednih zmagah. Pred tem so nazadnje izgubili 8. januarja, zdaj pa jih čaka gostovanje pri Washingtonu. Prvak Milwaukee začenja turnejo v zahodnem delu ZDA. Najprej bo gostoval pri Portlandu, nato dvakrat v Los Angelesu, nato pa sledi težko pričakovani spopad s Phoenixom, ponovitev lanskoletnega velikega finala lige NBA.

Liga NBA, 5. februar: 23.00 Orlando Magic – Memphis Grizzlies

01.00 Charlotte Hornets – Miami Heat

01.00 Washington Wizards – Phoenix Suns

02.30 Los Angeles Lakers – New York Knicks

04.00 Portland Trail Blazers – Milwaukee Bucks

04.00 Sacramento Kings – Oklahoma City Thunder

Lestvica: