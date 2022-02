Neznanke pri Dragiću, ki je vse bolj v središču pozornosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek se bo končal rok za menjavo igralcev med klubi lige NBA za to sezono. Za slovenske ljubitelje košarke je v zraku vprašanje, kaj se bo zgodilo z Goranom Dragićem, ki že vse od novembra ni v pogonu pri Toronto Raptors. Lahko pa se zgodi, da bo novega delodajalca našel šele po koncu prestopnega roka.

Usoda kapetana zlate slovenske košarkarske reprezentance Gorana Dragića je še vedno negotova. Praktično vse od prihoda v Toronto Raptors ni bilo videti, da bi pristal v ekipi, ki bi mu bila pogodu. Kaj kmalu se je zgodilo, da je bil prikovan na klop za rezervne igralce in sploh ni dobival več priložnosti za igro, konec novembra pa se je z vodstvom kluba dogovoril za umik iz osebnih razlogov.

V tem času smo ga videli na treningu v Miamiju, kjer je živel zadnja leta, zato so se začela porajati vprašanja, ali bi lahko spet pristal v dresu Heat. Prav tako se njegovo ime redno pojavlja v kombinaciji z Dallas Mavericks, kjer so ga slovenski ljubitelji košarke pričakovali že med lanskim poletjem, saj bi tam kariero nadaljeval skupaj z Luko Dončićem in pomočnikom trenerja Igorjem Kokoškovom.

Njegovo ime je v teh dneh spet v središču pozornosti. V četrtek ob 21. uri po našem času se bo končal prestopni rok. Do takrat imajo klubi možnost za prevetritev moštva – nekateri bi radi okrepili svoje sredine pri pohodu do najvišjih mest, spet drugi pogledujejo proti daljni prihodnosti in sestavljajo ekipe za prihajajočo sezono.

Spet bi lahko pristal v Miamiju

Največja težava pri Gogiju je njegova plača, ki znaša 19 milijonov dolarjev. In ker klubi nimajo prav veliko manevrskega prostora v letnem proračunu, težko najdejo prostor za slovenskega košarkarja. Pri Dallasu imajo na primer na voljo še 10,9 milijona dolarjev.

V Dragićevem primeru pa se lahko zgodi, da bo zamenjal sredino po koncu prestopnega roka, ko bi prišel v poštev odkup njegove pogodbe. Klubi imajo namreč po tem datumu možnost dodati ali odpustiti igralca ravno z odkupom pogodbe.

Goran Dragić je moral lani poleti zapustiti Miami. Bi lahko v tej sezoni spet zaigral za Heat? Foto: Guliverimage

A to ne pomeni, da bi bilo v primeru Dragića treba odkupiti 19-milijonsko pogodbo. Za višino zneska se odločita igralec in klub. Obstaja celo možnost, da bi Dragić spet pristal v Miamiju, a bi ga moral Toronto najprej kot del menjave poslati v kakšen drug klub, s katerim bi se slovenski košarkar dogovoril za odkup pogodbe, nato pa bi imel spet možnost vrnitve na Florido.

Ali se bo za Dragića kaj spremenilo pred koncem prestopnega roka, bo treba še počakati še dobra dva dneva.