Dragić nič več član Toronta. Bo zaigral z Dončićem?

Prestopni rok v ligi NBA se bo končal danes ob 21. uri po slovenskem času, že zdaj pa je bolj ali manj jasno, da bo slovenski košarkar Goran Dragić, ki že od novembra lani ni v pogonu, prestopil v nov klub. A kateri?

Upon completion of an expected buyout between Goran Dragic and the San Antonio Spurs, the Dallas Mavericks will be the favorites to add the veteran point guard, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 10, 2022

Po poročanju novinarja mreže ESPN Adriana Wojnarowskega se je Toronto dogovoril za menjavo s San Antonio Spurs. Slovenskega košarkarja so poslali v Teksas v zameno za izbor v prvem krogu nabora za leto 2022, Thada Younga, Drewa Eubanksa in izbor v drugem krogu nabora za letos 2022.

A je jasno, da Gogi ne bo ostal v San Antonu, saj se govori, da bo prišlo do odkupa njegove pogodbe. Za prostega Dragića naj bi se zanimali pri Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls in Los Angeles Clippers.

ESPN Sources: The Spurs -- who are trading for Toronto's Goran Dragic -- are expected to negotiate a contract buyout with Dragic. Among the interested expected to be interested once he becomes a free agent: Dallas, Milwaukee, Chicago, Clippers. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

Po tem scenariju je najverjetnejši razplet ta, da se bo Dragić vendarle pridružil Dončiću v Dallasu. San Antonio Spurs pa bodo očitno že drugič v Dragićevi zgodovini le vmesna postojanka. Prav Spurs so ga leta 2008 izbrali na naboru, nato pa nemudoma poslali v vrste Phoenix Suns.