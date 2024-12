Kakšen izziv! Dončića od lovorike in pol milijona dolarjev ločijo le tri zmage.

V noči na sredo bo dogajanje v ligi NBA v znamenju uvodnih četrtfinalnih obračunov ligaškega pokala. Ob 3.30 po slovenskem času se bosta udarila Oklahoma City in Dallas, sicer tudi najboljša kluba zahodne konference, ljubitelji košarke pa se najbolj veselijo spopada, na katerem bosta v središču pozornosti prva asa moštev Shai Gilgeous-Alexander in Luka Dončić. Zmagovalec srečanja, ki šteje tudi za ligaški del lige NBA, si bo priboril polfinalni nastop v pokalu v Las Vegasu.

Ta večer bosta v ligi NBA odigrana dva dvoboja. Najprej se bosta za polfinalno vozovnico ligaškega pokala v dvorani Fiserv Forum pomerila Milwaukee in Orlando. Bucks bodo imeli prednost domačega igrišča. Orlando je resda najboljši gostitelj v tej sezoni, kjer je dobil vseh deset tekem, v gosteh pa je veliko ranljivejši. Giannis Antetokounmpo je v tej sezoni prvi strelec lige NBA. Grk na tekmo dosega 32,5 točke, dvomestno je tudi njegovo število skokov (11,6).

Giannis Antetokounmpo je v tej sezoni najboljši strelec v ligi NBA. Foto: Guliverimage

Pri Orlandu najbolj izstopa Nemec Franz Wagner (24,4 točke in 5,7 asistence), ki pa zaradi poškodbe mišice v tem koledarskem letu ne bo več mogel pomagati soigralcem. Na seznamu poškodovanih se je pridružil Paolu Bancheru, tako da bodo Magic v Milwaukeeju brez dveh najboljših igralcev. Manjkal bo tudi Gary Harris, nastop Jonathana Isaaca pa je pod vprašajem, tako da bo Orlando še kako zdesetkan. Veliko bolj so lahko z zdravstvenim stanjem zadovoljni pri Milwaukeeju, saj se je v petek vrnil na parket Khris Middleton.

Zmagovalec srečanja se bo v polfinalu ligaškega pokala v Las Vegasu konec tedna pomeril z boljšim z obračuna med New Yorkom in Atlanto.

Ligaški pokal lige NBA: Četrtfinale:

Zahod:

Oklahoma City (1) - Dallas (4)

Houston (2) - Golden State (3) Vzhod:

Milwaukee (1) - Orlando (4)

New York (2) - Atlanta (3)

Dončić napada prvo lovoriko in kar pol milijona dolarjev!

Nato se bo dogajanje v ligi NBA preselilo v dvorano Paycom Center v Oklahoma City. Thunder bodo gostili Dallas, pomerili se bosta najboljši ekipi zahodne konference, ki spadata med največje favorite tudi za preboj v finale lige NBA. Znova bo v ospredju obračun med raznovrstnima zvezdnikoma, Shaijem Gilgeousom-Alexandrom in Luko Dončićem. Kanadčan je bil v prejšnji sezoni v točkovanju za priznanje MVP drugi, Slovenec pa tik za njim.

Luka Dončić bo skušal proti Oklahoma City vknjižiti tretji zaporedni trojni dvojček. Izbran je bil za najboljšega igralca zahodne konference tega tedna. Foto: Reuters

Dončić se je nedavno uspešno vrnil na parket. Zaradi poškodbe zapestja je manjkal na petih tekmah, vmes odpravil tudi bolečine v kolenu, po vrnitvi pa Dallasu pomagal do štirih zaporednih zmag z izjemnim povprečjem 31 točk, 10,5 skoka in 9,5 asistence na srečanje. Mavericks so zbrali že sedem zaporednih zmag in so v tem trenutku najbolj vroča ekipa lige NBA.

Vsaka zmaga v izločilnem delu ligaškega pokala prinaša lepo finančno nagrado. Vsak košarkar Dallasa si je za uvrstitev med osem najboljših prislužil 50 tisoč ameriških dolarjev. Če bodo košarkarji Dallasa zmagali v četrtfinalu, bo vsak prejel sto tisoč ameriških dolarjev. Če bi se uvrstili v finale, bi bila nagrada že 200 tisoč, če pa bi šli do konca, osvojili ligaški pokal in na seznamu zmagovalcev nasledili Los Angeles Lakers, pa bi vsak prejel kar pol milijona zelencev. Dončić bi tako lahko, če bi Dallas v ligaškem pokalu nanizal še tri zmage, osvojil prvo lovoriko, odkar se je leta 2018 iz Evrope podal v ZDA.

Nastop P. J. Washingtona, ki je Oklahoma City v tej sezoni povzročal veliko težav, je zaradi bolezni pod vprašajem. Foto: Guliverimage

Ko sta se Dallas in Oklahoma City pomerila prvič v tej sezoni, je Kiddova četa v gosteh zmagala s 121:119 brez poškodovanega Luke Dončića. P. J. Washington je takrat zasenčil vse, prispeval 27 točk in 17 skokov, kar je bil njegov rekord kariere.

Tokrat je Washington zaradi bolezni vprašljiv za srečanje, podobno velja tudi za Najija Marshalla, Jaden Hardy in Maxi Kleber pa zagotovo ne bosta stopila na parket. Pri Oklahomi bodo manjkali Jaylin Williams, Ousmane Dieng in prvi center Chet Holmgren.

V drugem četrtfinalnem spopadu na zahodu se bosta v noči na četrtek pomerila Houston in Golden State.

