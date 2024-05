Dončić razkril, da je že skoraj teden dni bolan #video

Luka Dončić, ki ima novo pričesko, ni treniral tako aktivno kot ostali soigralci. Ne le zaradi kolena, razkril je, da je že skoraj teden dni bolan in mu nobene tabele ne pomagajo. Če bi šlo za tekmo rednega dela sezone, najverjetneje ne bi igral.

“Fresh Cut” Luka Doncic. pic.twitter.com/hA3LT4Q0Uc — Brad Townsend (@townbrad) May 1, 2024 Doncic is still sick, didn’t do much in shootaround. He has been sick for nearly a week and admits that if this was a regular season game he probably wouldn’t play. pic.twitter.com/tTmK8oeJXs — Brad Townsend (@townbrad) May 1, 2024 Na jutranjem okrevanju pred peto tekma prvega kroga končnice, ki ima novo pričesko, ni treniral tako aktivno kot ostali soigralci. Ne le zaradi kolena, razkril je, da je že skoraj teden dni bolan in mu nobene tabele ne pomagajo. Če bi šlo za tekmo rednega dela sezone, najverjetneje ne bi igral.

Pred peto tekmo prvega kroga končnice v zahodni konferenci največ skrbi in negotovosti povzroča stanje kolena Luke Dončića, ki je bil vidno načet že na zadnji tekmi v Dallasu, kjer so Mavericks sicer nadoknadili zaostanek 31 točk, a na koncu kljub temu ostali praznih rok. Navijače zasedbe iz Teksasa je po prizorih iz zadnjega treninga še posebej zaskrbel prizor ob pogledu na desno nogo, ki je bila povsem polepljena s kineziološkimi trakovi, iz tabora Dallasa pa so sporočili, da se Slovenec spopada z zvinom kolena (nategnjene vezi v kolenu). Kljub temu so z nekaj optimizma navdale besede trenerja Jasona Kidda, ki je dejal, da je Dončić opravil trening v celoti in da bo njegov nastop pred peto tekmo s Clippersi označen kot verjeten.

That’s a lot of tape on Luka Doncic’s right knee. Any Doctors who want to weigh on what this tape does? And why there’s so much of it? 😂 pic.twitter.com/G4zHjQBHqa — Jerico (@kyriemavs) April 30, 2024

Luka Doncic has quite an elaborate tape job on his right knee at Mavs practice. pic.twitter.com/qToOrph6Ol — Tim MacMahon (@espn_macmahon) April 30, 2024

Dončić, ki mu je nekaj dni počitka od nedelje še kako koristilo, je na zadnjem obračunu dosegel trojni dvojček (29 točk, 10 skokov, 10 asistenc), a vidno na igrišču ni bil pravi, ob tem se je v zadnjem času boril tudi s trdovratnim prehladom. "Koleno me boli, ni dobro, a to ne bi smel biti izgovor. Prišli smo na igrišče, bili površni in nikakor na pravi ravni, moramo biti boljši. Še enkrat, moje počutje in stanje ne smeta biti izgovor," je po zadnji tekmi odločno dejal 25-letni slovenski kapetan, ki je že večkrat zatrdil, da bo Dallasu pomagal do zadnjega atoma moči.

Clippers znova brez Leonarda

Ekipi zagotovo znova ne bo mogel pomagati Tim Hardaway Jr., ki je na zadnjem treningu sicer poskusil igrati z ekipo, a po koncu treninga odšepal z igrišča, tako da po poškodbi gležnja še ni pripravljen. Na drugi strani v ekipi zagotovo ne bo Kawhija Leonarda, ki je izpustil tudi zadnje srečanje, obe tekmi, na katerih ameriški zvezdnik ni nastopil, je zasedba Clippersov dobila. Kot je na torkovem treningu povedal trener Ty Lue Leonard, ni sodeloval na zadnjem treningu, prav tako pa ne bo igral na tekmi.

Kawhi Leonard bo izpustil še drugo zaporedno srečanje z Dallasom, skupno tretje v seriji. Foto: Reuters

Težav, ki so jih imeli ob odsotnosti Leonarda, se zavedajo tudi v taboru Mavericksov. Igra brez Leonarda je slonela predvsem na Jamesu Hardnu in Paulu Georgu, ki vlečeta voz Clippersov v napadu. Harden je na zadnji tekmi iz igre metal 12/17. "Moramo biti bolj agresivni, ne smemo mu podarjati metov in prodorov, saj je predober za to raven igre. Ko je pri žogi, moramo opraviti veliko boljše delo," je bil jasen Kidd. "Energija in razpoloženje v ekipi sta odlična. Vemo, kaj je naša naloga," je še dodal prvi mož Mavsov, ki znova veliko upov poleg Dončića polaga tudi na Kyrieja Irvinga. Ta je v seriji s Clippersi izvrsten, v povprečju dosega 28,8 točke na obračun, bil pa je tudi najbolj zaslužen za skorajšnji veliki preobrat Mavericksov v nedeljo.

