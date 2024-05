S turnirjema v Antalyi in Riu de Janeiru se je začela nova sezona moške odbojkarske lige narodov, prek katere si bodo še zadnje reprezentance zagotovile olimpijsko vozovnico. Blizu svoji premierni je slovenska izbrana vrsta, ki bo ligo narodov v Turčiji ob 16. uri odprla s tekmo proti Nizozemski. V torek so zmagali Francozi, Kanadčani, Kubanci in Japonci.

Kaj pred tekmo z Nizozemsko pravi Dejan Vinčić? (Video: OZS):

Začela se je nova sezona odbojkarske lige narodov, ki ima za nekatere reprezentance še precej večjo težo kot v zadnjih letih. Delijo se namreč še zadnje vstopnice za olimpijske igre. Kdor bo po rednem delu lige narodov – po treh turnirjih, ki se bodo 23. junija končali v Stožicah in Manili – na pravi strani svetovne lestvice, pri čemer bo štel tudi geografski dejavnik, bo julija in avgusta sodeloval na olimpijskih igrah v Parizu.

Slovenija se je do zdaj z Nizozemsko pomerila devetkrat ter osvojila štiri zmage in pet porazov. Foto: Volleyballworld Sedmerica – Francija, Nemčija, Brazilija, ZDA, Japonska, Poljska in Kanada – je na OI že uvrščena, na voljo je še pet vozovnic. Sploh prvo v zgodovini bodo poskušali potrditi tudi Slovenci, ki so trenutno na sedmem mestu svetovne lestvice in v dobrem položaju za premierni nastop na tekmovanju pod petimi krogi. Slovenci skupaj z Italijani, Argentinci in Srbi na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze zasedajo mesta, ki na olimpijske igre še vodijo, a bo treba to mesto zadržati vse do konca rednega dela tekmovanja, zato bosta vsaka tekma, celo vsak niz, zelo pomembna.

Že prva bo visokega vložka. Varovancem Gheorgheja Cretuja bodo na prvi tekmi v Antalyi nasproti stali Nizozemci., ki so na lestvici trenutno 13. Slovenska zmaga brez izgubljenega niza prinaša dobrih pet točk, poraz brez dobljenega niza pa lahko odnese skoraj 15 točk.

"Neposredni dvoboji s konkurenti za Pariz so eni izmed pomembnejših"

"Neposredni dvoboji s konkurenti za Pariz so eni izmed pomembnejših, ki jih bomo odigrali. Zmagati moramo nad vsemi nižje postavljenimi reprezentancami in iskati točke proti reprezentancam, ki so na lestvici pred nami. Nizozemska je za začetek soliden nasprotnik. Vemo, da odbojkarska šola njihovega selektorja Piazze temelji na obrambi. Nizozemci igrajo pametno, ne delajo veliko napak. Dobro bomo morali servirati in pokazati, da tudi mi gojimo igro z veliko poudarka na obrambi in dotikih v bloku. Če bomo igrali tako, ne pričakujem večjih težav," je za Odbojkarsko zvezo dejal srednji bloker Jan Kozamernik, libero Jani Kovačič pa dodal: "Njihova največja nevarnost je zagotovo korektor Nimir Abdel Aziz, zato se bomo osredotočili nanj z namenom, da ga čim bolj ustavimo."

Svoja pričakovanja je pred prvo tekmo po enoletni odsotnosti iz reprezentance strnil tudi Tonček Štern: "Čaka nas težka premierna tekma. Navkljub dejstvu, da nismo odigrali nobene pripravljalne tekme, smo v zelo dobri formi. Nizozemce dobro poznamo, gremo po zmago."

Kaj pred tekmo z Nizozemsko pravi Tonček Štern? (Video: OZS):

Na uvodnih tekmah turnirja so zmagali Kubanci, Francozi, Kanadčani in Japonci.

Po Turčiji na Japonsko, nato v Stožice

Druga turnirja bosta med 4. in 9. junijem v Fukuoki in Ottawi, Slovenci bodo takrat igrali na Japonskem. Tretja turnirja bosta med 18. in 23. junijem v Ljubljani in Manili. Najboljša osmerica po tretjem turnirju bo nato nastopila na zaključnem turnirju v Lodžu, ki bo med 27. in 30. junijem.

Kdo je že uvrščen na olimpijske igre? Francija, Nemčija, Brazilija, ZDA, Japonska, Poljska in Kanada.

Liga narodov, 22. maj Lestvica

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

Nizozemska – Slovenija Četrtek, 23. maj

Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

