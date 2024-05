Naši najboljši odbojkarji v boj za olimpijske sanje v Parizu: jim bo uspelo?

Olimpijske igre v Parizu se nezadržno bližajo, "delijo" pa se tudi še zadnje vstopnice za nastop na največjem športnem dogodku leta. Bodo tam nastopali tudi naši najboljši odbojkarji? Za to imajo zelo dobre možnosti! Varovance selektorja Gheorgheja Cretuja, ki nas že leta navdušujejo s svojimi uspehi, čakajo trije turnirji lige narodov (VNL), ki bodo odločali o preostalih potnikih na olimpijske igre v Parizu. Reprezentanco prve tekme v VNL čakajo med 22. in 26. majem v Turčiji, tekmeci bodo Nizozemska, Francija, Kanada in Poljska. Na morda celo odločilnem turnirju bodo v juniju igrali pred domačimi navijači v ljubljanskih Stožicah. Potrebovali bodo našo podporo!

Za vstopnico za Pariz se je v mesecu maju borila tudi slovenska reprezentanca v odbojki na mivki, ki je med 17. in 20. majem nastopala v Pokalu narodov oziroma v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu. Slovenski odbojkarji na mivki so v finalu kvalifikacij za olimpijske igre, ki jih je gostil Hamburg, izgubili z gostitelji Nemci in ostali brez olimpijskega nastopa. Slovenke, ki so se za olimpijsko vozovnico borile v Vilni, so morale v finalnem obračunu priznati premoč Avstrijkam, tako da jih ne bomo spremljali na olimpijskem turnirju.

Kaj pa dvoranska odbojka? Boste tudi vi stiskali pesti za naše najboljše odbojkarje in odbojkarice? Zanje bo navijal tudi znameniti levček Zavarovalnice Generali.

Med tistimi, ki našim levjesrčnim odbojkarjem razpirajo krila in jim s tem nudijo tudi podporo, je že vrsto let zavarovalnica Generali. Že mnogo let so eden od ključnih podpornikov slovenskega vrhunskega športa v najrazličnejših disciplinah. Zavarovalnica Generali je večletni uradni sponzor slovenske ženske in moške članske reprezentance v dvoranski odbojki, uradni sponzor reprezentančnih članskih ekip v odbojki na mivki ter uradni sponzor ženske in moške reprezentance v sedeči odbojki. Ponosni so, ker našim odbojkarjem pomagajo leteti vsako leto višje. Njihove podpore pa so veseli tudi slovenski odbojkarji, saj jih ta le še dodatno motivira, da delajo trdo, pogumno in zagreto za doseganje ciljev. Levjesrčno!

Levjesrčni vztrajajo, navdihujejo in razveseljujejo

Levjesrčnost je tista odlika, s katero se vztraja ne glede na vse, navdihuje in razveseljuje z odmevnimi uspehi. In prav s to odliko nas že vrsto razveseljujejo naši odbojkarji in odbojkarice. Končni rezultat v profesionalnem športu resda v končni fazi igra odločilno vlogo, a veliko pomenijo tudi odnos, delovna etika in občutek, da si v danem trenutku storil kar največ po svojih zmožnostih. Odlike, ki so jih naši najboljši odbojkarji in odbojkarice večkrat prikazali v praksi.

Za Zavarovalnico Generali ni pomembno le, kako daleč bodo športniki in športnice "poleteli", temveč tudi kako bodo poleteli. Zato so ob strani športnikom od njihovih prvih treningov do najvišjih stopničk in zmag. S tem ustvarjajo družbo, ki temelji na trajnosti in razvoju, kar se odraža v poslanstvu vseživljenjskega partnerstva zavarovalnice.

Odbojka sodi med najuspešnejše slovenske ekipne športe

Slovenska moška članska odbojkarska reprezentanca nedvomno sodi med naše najuspešnejše ekipe. Posebej zgovoren je podatek, da se od leta 2015, ko je na evropskem prvenstvu osvojila srebrno medaljo, v domovino ni več "vrnila" brez odličja. Srebrni so bili še leta 2019 in 2021 ter bronasti 2023. Leta 2022 so na svetovnem prvenstvu, ki se je odvijalo na Poljskem in v Sloveniji, osvojili 4. mesto, kar je najboljša uvrstitev moške članske reprezentance na svetovnih prvenstvih.

S svojimi izjemnimi dosežki so postali ponos Slovenije ter simbol uspeha. Njihovi dosežki so še toliko bolj vredni, ker so že leta v peterici najboljši svetovnih reprezentanc. Tako konstantno kakovost imajo zelo redke reprezentance sveta. Prav je, da to tudi cenimo in vidimo.

Foto: Volleyball World

Kakšna pot čaka naše do Pariza? Slovenci bodo olimpijske igre lovili tudi doma!

Kakšna pot torej čaka naše odbojkarje na poti do olimpijskih iger v Parizu, ki bodo potekale od 26. julija do 11. avgusta 2024? Po turnirji v Antalyji, se bo naša moška odbojkarska reprezentanca iz Turčije podala na Japonsko, ki bo drugi turnir VNL gostila med 5. in 9. junijem. V Fukuoki se bodo slovenski šampioni pomerili z Turki, Brazilci, Japonci in Bolgari. Sklepni del kvalifikacij za OI bo potekal kar v Sloveniji, na turnirju v Ljubljani se bodo naši fantje pred domačimi navijači udarili z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo. Na krilih domačih navijačev bodo torej poskušali potrditi svoj prvi nastop na olimpijskih igrah ali pa si ga v Ljubljani dokončno priboriti. Za organizacijo turnirja VNL so si pri naši krovni odbojkarski zvezi OZS prizadevali dlje časa, zadovoljstvo ob uspešni kandidaturi pa je bilo zato tudi toliko večje. "To, da nam je s kandidaturo uspelo, je velik uspeh," je ob tem povedal Metod Ropret, predsednik Odbojkarske zveze Slovenije (OZS)

In kakšne so napovedi naših najboljših odbojkarjev? Kljub temu da jim pri uvrstitvi na olimpijske igre v Parizu kaže dobro, se zavedajo, da so od Pariza pravzaprav še daleč. "Gremo odigrati tekmo za tekmo, korak za korakom," je napoved ob pripravah na pomembne tekme strnil eden izmed naših najboljših odbojkarjev, Klemen Čebulj.

Ponosni na dolgoročno zavezanost športu - Zavarovalnica Generali ponosno razpira krila številnim slovenskim športnikom

Podpora športu je del identitete in strateške usmeritve Zavarovalnice Generali. Zavezani so dolgoročnim partnerstvom s tistimi, ki imajo vizijo, pogum za sledenje sanjam in vztrajnost za dosego ciljev. Verjamejo v moč športa, ki združuje ljudi, spodbuja razvoj in povezuje vrednote. S partnerji delijo veselje ob njihovih uspehih in verjamejo v svetlo prihodnost slovenskega športa. Skupaj razpirajo krila levjesrčnim športnikom, ki nas vse navdihujejo z vztrajnostjo, strastjo in ambicijo.

Foto: Volleyball world

Pri Zavarovalnici Generali pa ne podpirajo le slovenske odbojke. Med njenimi varovanci so med drugim nogometaši, mladi kolesarji, rokometaši, nadobudni mladi, ki bi radi postali košarkarji … Že mnogo let so eden od ključnih podpornikov vrhunskega slovenskega rokometa, tako moške kot ženske članske reprezentance. "Veseli in ponosni smo, da smo del rokometnih uspehov, ki smo jih v letu 2022 razširili in podprli s 15. evropskim rokometnim prvenstvom za ženske, ki je potekalo v Sloveniji. Naša predsednica uprave Vanja Hrovat je bila tudi ena od ponosnih ambasadork prvenstva," povedo v zavarovalnici Generali, kjer so tudi letos v začetku leta trdno stiskali pesti za slovensko moško rokometno reprezentanco na prejšnjem evropskem prvenstvu v rokometu v Nemčiji. Slovenska rokometna reprezentanca je v Kölnu s porazom proti Madžarski z 22:23 evropsko prvenstvo sklenila s šestim mestom.

Podpirajo pobude, ki omogočajo športni razvoj otrok

Veliko vlagajo tudi v prihodnost mladih športnikov. Zavedajo se, kako pomembna je tudi podpora manjšim klubom, ekipam in posameznikom, ki šele razvijajo svoj potencial, zato podpirajo šport na nacionalni in lokalni ravni. To so med drugim tudi razlogi za to, da so postali podporniki Fundacije Gorana Dragića. Zavarovalnica Generali namreč že tretje leto zapored sodeluje s Fundacijo Goran Dragić, ki s prenovo košarkarskih igrišč po Sloveniji omogoča mladim, da se skozi šport in z druženjem pod košem izoblikujejo v posameznike, ki zmorejo premagovati življenjske ovire. Ob podpori zavarovalnice Generali in drugih sponzorjev je nova znanja, izkušnje in spomine v letu 2023 nabiralo kar 140 otrok iz sedmih držav. Fundacija pa z vsakoletno organizacijo košarkarskega kampa omogoča, da na njem sodelujejo tudi otroci iz socialno šibkejših okolij in tako preživijo športne počitnice med svojimi vrstniki. Udeležbo na kampu so v zavarovalnici Generali letos prek gibanja The Human Safety Net omogočili trem otrokom iz socialno šibkejših družin, ki so vključeni v programe Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje.

Foto: Arhiv ponudnika

Telesna aktivnost, druženje s svojim košarkarskim idolom, uresničevanje otroških sanj … Tako pomagajo soustvarjati razvojno in dolgoročno naravnano družbo, ki omogoča uresničevanje njihovih potencialov. In kot zadnje, a še zdaleč ne manj pomembno – s podporo športnikom in športnim prireditvam ter promocijo vrednot, ki jim sledijo, želijo tudi širšo javnost ozaveščati o pomenu zdravega, varnega in aktivnega življenjskega sloga.