Slovenska moška odbojkarska reprezentanca odšteva ure do prve tekme nove sezone lige narodov, v kateri bo potrjevala prvi nastop na olimpijskih igrah. Slovencem, ki so na prizorišče v Antalyo odpotovali v nedeljo, bo v sredo ob 16. uri v nasproti stala Nizozemska. "Nič, kar nas čaka, za nas ne predstavlja dodatnega pritiska, saj smo tega že vajeni. Redno nastopamo na največjih tekmovanjih in se borimo za najvišja mesta ter tudi osvajamo medalje. S to miselnostjo bomo začeli ligo narodov," pred začetkom pravi srednji bloker Jan Kozamernik, selektor Gheorghe Cretu pa dodaja: "Glede fantov me ne skrbi, dobro jih poznam in vem, da bodo razmišljali le o tem, kako doseči, kar so si zamislili."

Liga narodov bo za slovenske odbojkarje tokrat še posebej pomembna, saj bodo v tekmovanju poskušali potrditi zgodovinski prvi nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Na prvem turnirju v turški Antalyi Slovence že takoj na začetku čaka težka naloga, saj jim bodo nasproti stali vselej neugodni Nizozemci. Na drugi tekmi bodo njihovi tekmeci aktualni olimpijski prvaki Francozi, po dnevu premora pa se bodo naši fantje najprej pomerili s Kanadčani, za konec pa še z aktualnimi evropskimi prvaki Poljaki.

Z izjemo tulipanov imajo preostale tri reprezentance že zagotovljeno olimpijsko vozovnico. Teh je na voljo še pet, razdelili pa jih bodo glede na stanje na svetovni lestvici po rednem delu lige narodov na 24. junija, pri čemer bo odločal še geografski dejavnik. Slovenci so na lestvici trenutno sedmi oziroma tretji najbolje uvrščeni med tistimi, ki si nastopa v Parizu na lanskih kvalifikacijah niso zagotovili. Pred njimi so tretji Italijani in šesti Argentinci. Dve mesti za Slovenci so Srbi, ki so glede na trenutno razvrstitev zadnji, ki bi se lahko v Pariz prebili prek lige narodov.

"Pripravljenost je vse boljša, forma se stopnjuje in to že nakazuje, da je pred nami lepo poletje in da se ni bati, da se v teh dveh tednih nismo dobro pripravili. Cilj je jasen, najprej se želimo uvrstiti na olimpijske igre."

Kozamernik: Nič, kar nas čaka, za nas ne predstavlja dodatnega pritiska

Slovenci so v ponedeljek preizkusili dvorano, pred začetkom turnirja pa razmišljajo le o zadnjih treningih in prvih tekmecih Nizozemcih, ki jih zelo dobro poznajo. "Neposredni dvoboji s konkurenti za Pariz so eni izmed pomembnejših, ki jih bomo odigrali. Zmagati moramo proti vsem nižje postavljenim reprezentancam in iskati točke proti reprezentancam, ki so na lestvici pred nami. Nizozemska je za začetek soliden nasprotnik. Vemo, da odbojkarska šola njihovega selektorja Piazze temelji na obrambi. Nizozemci igrajo pametno, ne delajo veliko napak. Dobro bomo morali servirati in pokazati, da tudi mi gojimo igro z veliko poudarka na obrambi in dotikih v bloku. Če bomo igrali na ta način, ne pričakujem večjih težav," je za Odbojkarsko zvezo dejal srednji bloker Jan Kozamernik, ki je zelo zadovoljen s formo izbrane vrste in s tem, kar so s soigralci na treningih doslej pokazali.

"Reprezentanci sem se resda priključil z enotedenskim zamikom, a so mi fantje povedali, da so na taki ravni, na kakršni smo zdaj, trenirali že od prvega dne. Glede tega sem bil res prijetno presenečen. Vemo, da se na začetku veliko posveča telesni pripravi in je posledično težko trenirati na visoki ravni. A pripravljenost je vse boljša, forma se stopnjuje in to že nakazuje, da je pred nami lepo poletje in da se ni bati, da se v teh dveh tednih nismo dobro pripravili. Cilj je jasen, najprej se želimo uvrstiti na olimpijske igre. Če bomo pridni, to lahko storimo že po dveh turnirjih, sicer pa bomo morali priložnost iskati pred domačimi navijači. To je primarni cilj. Vsi si že dolga leta želimo, da bi se lahko borili za to priložnost, to so bile vedno naše sanje in to je edino tekmovanje, ki ga ta generacija še ni doživela. Nič, kar nas čaka, za nas ne predstavlja dodatnega pritiska, saj smo tega že vajeni. Redno nastopamo na največjih tekmovanjih in se borimo za najvišja mesta ter tudi osvajamo medalje. S to miselnostjo bomo začeli ligo narodov, v kateri še nimamo kolajne, hkrati pa se bomo osredotočali na vsako tekmo posebej."

"Za nami sta dva težka tedna priprav, a smo na dobri poti. Nismo igrali pripravljalnih tekem, a mislim, da nam niti ne bodo manjkale, saj treniramo na zares visoki ravni. Raven, na kateri smo začeli priprave, je zagotovo ena najboljših, če ne najboljša v vsej moji reprezentančni karieri. Zelo sem zadovoljen s tem, kar smo naredili doslej, in pred prvimi tekmami lahko razmišljamo samo o sebi, da bomo čim boljši in da bomo na vsaki tekmi igrali na zmago. Le to pride v poštev v boju za olimpijske igre, za katere upam, da si jih bomo čim prej priigrali," je v mikrofon OZS dodal Alen Pajenk, ki se zaveda kakovosti Nizozemcev na čelu z odličnim korektorjem Nimirjem Abdel-Azizom, a verjame v slovensko zmago: "Mislim, da pri Nizozemcih ne izstopa več le Abdel-Aziz, kot je bilo to v preteklosti, ampak se vse bolj dokazujejo tudi drugi igralci, ki imajo za seboj zelo dobre klubske sezone. Na to bomo morali biti pozorni, še posebej, ker smo zdaj v drugačni vlogi. Vedno smo si želeli, da bi sodili med najboljše svetovne reprezentance, zdaj, ko mednje sodimo, pa moramo to vlogo braniti, saj so nasprotniki proti nam samo še bolj motivirani. Že prva tekma z Nizozemsko bo pokazatelj, na kakšni ravni smo. Mislim, da nas čaka zelo težko delo, ampak smo zelo dobro pripravljeni na vse, kar nas čaka."

Poraz lahko odnese do 15 točk



Zmaga brez izgubljenega niza Slovencem prinaša dobrih pet točk, poraz brez dobljenega niza pa lahko odnese skoraj 15 točk. Slovenci so s 307,12 točke trenutno sedmi na lestvici in v dobrem položaju, da si zagotovijo eno od preostalih olimpijskih vozovnic. Nizozemci so z 214,58 točke trenutno 13.

Cretu: Dobro je, da bo vse odvisno od nas samih

Selektor Gheorghe Cretu bo na turnirju v Turčiji računal na podajalca Dejana Vinčića in Gregorja Ropreta, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, srednje blokerje Pajenka, Kozamernika, Saša Štalekarja in debitanta v reprezentančnem dresu Janža Janeza Kržiča, ob njih pa še na sprejemalce Tineta Urnauta, Klemna Čebulja, Žigo Šterna in Roka Bračka ter na prosta igralca Janija Kovačiča in Urbana Tomana. "Glede fantov me ne skrbi, dobro jih poznam in vem, kaj so si zamislili, vem, da bodo razmišljali le o tem, kako doseči, kar so si zamislili."

"V Antalyo je odšlo 14 igralcev, tisti, ki so ostali doma, pa bodo ves čas v trenažnem procesu. To v prvi vrsti velja za Planinšiča, ki je izreden profesionalec, vselej je dobro pripravljen, ve, kaj je njegova naloga, in prepričan sem, da se bomo lahko nanj zanesli, če bo treba. Enako velja za Marovta, s katerim smo zelo zadovoljni, in ko zaključi maturitetne obveznosti, bomo nanj lahko računali. Nekaj težav imamo z manjšo poškodbo Žige Šterna, a tudi to počasi saniramo," je dejal romunski strateg na slovenski klopi, glede tekem in prvega turnirja pa dodal: "Ves čas poudarjamo, da bo pomembna čisto vsaka tekma, saj prav na vsaki tekmi lahko ohranimo točke ali pa jih pridobimo. Zmage štejejo veliko, šteje celo vsak niz. Tako razmišljajo vse reprezentance in posledično bo boj za vsak osvojen niz ogorčen. S tem v mislih smo odigrali že celotno lansko sezono. A dobro je to, da bo prav vse odvisno od nas samih, od tega, kako se bomo sposobni odzvati v težkih trenutkih, ki bodo zagotovo prišli. Pomembno je, kako se bomo odzvali tudi v posebnih položajih. Le čim hitreje moramo priti v ritem. Glede fantov me ne skrbi, dobro jih poznam in vem, kaj so si zamislili, vem, da bodo razmišljali le o tem, kako doseči, kar so si zamislili."

Obračun Slovencev in Nizozemcev se bo v sredo začel ob 16. uri.

Osem najboljših ekip lige narodov se bo nato 27. ali 28. junija pomerilo v četrtfinalu. Polfinalna dvoboja bosta 29. junija, finale in tekma za tretje mesto pa dan kasneje.

Trenutna svetovna lestvica

1. Poljska* 421,14 točke

2. ZDA* 390,91

3. Italija 352,43

4. Japonska* 340,30

5. Brazilija* 338,17

6. Argentina 314,35

7. Slovenija 307,12

8. Francija* 306,80

9. Srbija 253,22

10. Nemčija* 249,10

11. Kuba 236,96

12. Kanada* 222,17

13. Nizozemska 214,56

14. Turčija 210,73

15. Iran 107,62

... *reprezentanca je že uvrščena na olimpijske igre

Slovenske tekme, liga narodov Prvi turnir, Antalya Sreda, 22. maj

16.00 Nizozemska – Slovenija Četrtek, 23. maj

13.00 Slovenija – Francija Sobota, 25. maj

13.00 Slovenija – Kanada Nedelja, 26. maj

13.00 Slovenija – Poljska Drugi turnir, Fukuoka Sreda, 5. junij

Slovenija – Turčija Petek, 7. junij

Brazilija – Slovenija Sobota, 8. junij

Japonska – Slovenija Nedelja, 9. junij

Bolgarija – Slovenija Tretji turnir, Stožice Torek 18. junij

20.30 Slovenija – Argentina Četrtek, 20. junij

20.30 Kuba – Slovenija Sobota, 22. junij

20.30 Slovenija – Italija Nedelja, 23. junij

20.30 Srbija – Slovenija

